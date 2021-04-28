華航群聚擴大 染疫2機師家人確診

林口康橋國際學校傳出有學生確診，學校已停課，有193名學生被匡列且採檢。28日下午有大批家長到學校接走小孩。記者胡經周／攝影

是否為本土感染 尚未串連

台灣28日新增3名新冠肺炎本土案例，其中兩例為抗體陽性華航機師的家人，1例為加拿大 境外移入病例的接觸者。華航已有9名機師染疫，另有3名血清抗體陽性、4名機師家人被感染，但指揮中心指揮官陳時中 指出，尚未發現連起來的傳播線，是否為本土感染，待1279人都採檢完畢，屆時將由專家討論，圖像才會更清楚。

28日新增2名華航事件相關案例為案1113、1114，分別是27日驗出抗體陽性3號女機師的10多歲兒子、抗體陽性一號機師的40多歲妻子，兩人近期皆無出國史，也沒有疑似症狀，4月26日進行接觸者採檢確診。

林口康橋停課 匡列200人

案1113Ct值36，次日再驗41，血清抗體IgM陰性、IgG陽性，同住其餘2位家人核酸檢測 皆陰性，IgM陰性、IgG陽性。患者父親也是機師，已被列為接觸者，尚待檢驗。案1113就讀新北市林口康橋國際學校，林口康橋28日已停課，193名學生均匡列並全面採檢。案1113的妹妹就讀桃園市蘆竹區錦興國小。

案1114Ct值34，次日再驗為陰性，IgM陰性、IgG陽性，同住其餘兩名家人核酸檢測皆陰性，其中一位IgM陰性、IgG陽性，另一人血清抗體皆陰性。案1114的兩個女兒就讀桃園市桃園區西門國小，女兒就讀班級28日起自主停課一周。

桃園平鎮等地 確診者去過

另一位本土案例為案1112，為本國籍70多歲男性，是加拿大境外移入個案1068的弟弟，他的嫂嫂也確診，為案1106。由於哥哥居家檢疫期間於住處跌倒，1068曾在該處停留半個多小時，並於嫂嫂居家隔離期間協助送餐。4月26日採檢接觸者時確診，Ct值26，掌握接觸者190人，列居家隔離。

陳時中說，案1112於4月20日及21日在桃園平鎮北興活動中心等地皆有活動史，較難掌握其接觸者，指揮中心公布足跡，提醒有相同足跡者自主健康管理至5月5日。另外，案1112曾違規進入居檢住處扶起跌倒的哥哥，陳時中表示，未來如遇此類不得已事件，將考慮要求強制通報。

跨航空公司採檢 暫無規畫

華航機師家人染疫，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，兩名案例初步採檢Ct值都很高，判斷已無傳染力，且在病程尾端；加上抗體呈現為感染超過1個月以上，屬陰陰陽陽階段。陳時中認為，相關接觸者皆在可掌握範圍，並無公布足跡必要。

有專家認為華航已成群聚感染事件，建議擴大採檢至空服員、外包人員，甚至其他航空人員。陳時中表示，目前對跨公司採檢並無規畫，也僅考慮對確診者長時間密切接觸者進一步採檢。