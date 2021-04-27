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台疫情升溫 柯文哲再槓陳時中「沒有戰爭是防守打贏」

記者林麗玉、胡瑞玲、游明煌、潘乃欣、陳雨鑫／連線報導
台北市政府接連兩天槓上衛福部長陳時中(右)，台北市長柯文哲27日說，沒有一場戰爭是透過防守打贏。（本報資料照片）
台北市政府接連兩天槓上衛福部長陳時中(右)，台北市長柯文哲27日說，沒有一場戰爭是透過防守打贏。（本報資料照片）

華航機師染疫連帶台疫情升溫，台北市政府接連兩天槓上衛福部長陳時中。台北市長柯文哲昨說，沒有一場戰爭是透過防守打贏，「到現在為止，我們都是以防疫手段對付疫情」；台北市副市長黃珊珊也說，身為地方政府，總不能一問三不知，防疫資訊應由中央與地方一起掌握。

新北市長侯友宜昨說，雖然足跡並沒有到新北市，但會做好詳細疫調，只要學校有發現類似狀況，會立即停班、停課。

華航染疫的印尼籍機師16日曾到台北清真寺參加活動，北市府追查已知包括台灣科技大學等六間大專院校共96人參加當天活動。台科大昨宣布，即日起全校採遠距授課到5月3日，並開放教師彈性採取遠距授課至5月9日。

柯文哲昨說，中央應早一點將疫調資料給北市府，「早一點給，我們還可以幫忙處理，但現在真的要善後」；這幾天機師染疫事件不是口水問題，是讓大家腎上腺素增加，大家都很焦慮。

柯文哲說，航空人員比防疫專責醫護人員更危險，要達到防疫效果，要讓七成的人都打疫苗，他要中央說清楚疫苗來源、種類等，不要以為中央下一紙公文，明天就可以打疫苗，沒有這麼簡單。

陳時中昨出席台歐健康論壇時表示，未來抗疫策略就是「預防戰」，現在疫情趨穩，就多了政治口水，像華航多名機師染疫，有人批評機師未納入第一順位接種「真的是太爛了」，但疫情變化多端，指揮中心僅能先理性分配，並提早作為。

疫情 防疫 疫苗

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