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路透：出口暢旺 台灣首季經濟成長率可望創十年新高

編譯林奕榮／綜合外電
陸透訪調的機構預測，台灣第1季經濟成長率為6.1%，創十年來新高。 路透
陸透訪調的機構預測，台灣第1季經濟成長率為6.1%，創十年來新高。 路透

台灣主計總處將於30日（周五）公布第1季經濟成長率概估值，路透訪調的數據顯示，受惠於出口暢旺，台灣今年首季經濟成長率料為6.1%，創十年來新高。

台灣經濟成長率最高紀錄是2011年首季的6.72%。路透訪調13家金融機構，對今年首季的預測區間在3.4%到6.83%之間。

台新投顧分析師王凱民表示，台灣去年同期經濟成長的基期很低，且今年首季出口和外銷訂單表現強勁，均創紀錄新高。他表示：「民間消費也比去年好，只不過內需沒有像外需這麼強，內需的貢獻也不如外需。」

財政部資料顯示，台灣1至3月出口金額979億美元，年增24.6%；進口則為835.82億美元，年增21.1%；今年首季貿易順差為143.61億美元，年增49.7%。

台灣國發會主委先前表示，今年經濟成長率上看5%，第一季可望優於預期；此外，台灣政府也將持續增加公共建設支出。

鑒於台灣經濟成長強勁，評級機構日前已調升台灣的評等。標普全球評級以經濟成長強勁為由，把台灣長期外幣和本幣發行人評級從「AA-」調高至「AA」；標普對台灣的評級展望為正面，但也對台灣與中國大陸緊張關係的風險提出警告。

台灣 中國 財政部

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