柯文哲為防疫再嗆陳時中：沒有戰爭靠防守打贏

柯文哲今表示，「沒有一場戰爭是透過防守打贏，到現在為止，我們都是以防疫手段對付疫情，時間拉久，還是會有破口。」記者黃仲裕／攝影

台灣中央流行疫情 指揮中心指揮官陳時中昨鬆口將試辦接種疫苗 者縮短居家檢疫計畫，台北市長柯文哲 嗆「蒙著頭作戰，能贏嗎？」柯文哲今受訪表示，「沒有一場戰爭是透過防守打贏，到現在為止，我們都是以防疫手段對付疫情，時間拉久，還是會有破口。」甚至打新冠疫苗，不是中央一紙命令，就有辦法打，需要時間準備，沒有想像簡單，目前為止，沒有任何消息。

柯文哲說，到現在為止，台灣從華航機師案件，到監看全世界的疫情，現在每天全球疫情還是上升，一天達到80萬人感染，疫情還是相當嚴峻，所以終究解決辦法，還是要打疫苗。

柯說，但到現在為止，疫苗什麼時候來？來的速度？加上疫苗保存條件不一樣，絕對不是中央一紙命令，地方就有辦法打，甚至柯說，若新冠肺炎疫苗施打要達總人口數的七成，連計劃都沒有，這會有困難，尤其流感也僅打到二成而已，施打疫苗需要時間準備，不過到現在為止，中央都沒有給任何消息。

柯文哲說，目前全世界70億人口，已經有10億人打過疫苗，但台灣到現在為主，還沒有全民接種疫苗的計畫，柯說「沒有一場戰爭是用防守打贏，到現在為止，我們都是以防疫的手段對付疫情，時間拉久，還是會有破口。」

柯文哲表示，他還是醫療專業，知道全民打疫苗，沒有想像這麼容易，還是那一句話，疫苗什麼時候來，供應速度，疫苗保存條件不一樣，沒有這麼簡單。