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剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔

印度連5天確診創世界紀錄 美國派「打擊小組」救援

柯文哲為防疫再嗆陳時中：沒有戰爭靠防守打贏

記者林麗玉／台北27日電
柯文哲今表示，「沒有一場戰爭是透過防守打贏，到現在為止，我們都是以防疫手段對付疫情，時間拉久，還是會有破口。」記者黃仲裕／攝影
柯文哲今表示，「沒有一場戰爭是透過防守打贏，到現在為止，我們都是以防疫手段對付疫情，時間拉久，還是會有破口。」記者黃仲裕／攝影

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨鬆口將試辦接種疫苗者縮短居家檢疫計畫，台北市長柯文哲嗆「蒙著頭作戰，能贏嗎？」柯文哲今受訪表示，「沒有一場戰爭是透過防守打贏，到現在為止，我們都是以防疫手段對付疫情，時間拉久，還是會有破口。」甚至打新冠疫苗，不是中央一紙命令，就有辦法打，需要時間準備，沒有想像簡單，目前為止，沒有任何消息。

柯文哲說，到現在為止，台灣從華航機師案件，到監看全世界的疫情，現在每天全球疫情還是上升，一天達到80萬人感染，疫情還是相當嚴峻，所以終究解決辦法，還是要打疫苗。

柯說，但到現在為止，疫苗什麼時候來？來的速度？加上疫苗保存條件不一樣，絕對不是中央一紙命令，地方就有辦法打，甚至柯說，若新冠肺炎疫苗施打要達總人口數的七成，連計劃都沒有，這會有困難，尤其流感也僅打到二成而已，施打疫苗需要時間準備，不過到現在為止，中央都沒有給任何消息。

柯文哲說，目前全世界70億人口，已經有10億人打過疫苗，但台灣到現在為主，還沒有全民接種疫苗的計畫，柯說「沒有一場戰爭是用防守打贏，到現在為止，我們都是以防疫的手段對付疫情，時間拉久，還是會有破口。」

柯文哲表示，他還是醫療專業，知道全民打疫苗，沒有想像這麼容易，還是那一句話，疫苗什麼時候來，供應速度，疫苗保存條件不一樣，沒有這麼簡單。

疫苗 疫情 柯文哲

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