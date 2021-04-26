華航擴大採檢 67名機組員加速打疫苗

華航機師染疫風波延燒，26日有67名機組人員檢疫後，由專車載往桃園醫院接種疫苗。（中央社）

華航機師染疫風波延燒，26日在機場 擴大採檢對象，有67名機組員檢疫後，由專車送往衛福部桃園醫院接種疫苗 ；華航表示，所有機師陸續安排篩檢，採檢後依個人意願安排接種疫苗，也鼓勵符合第3順位的機務、貨運、機場服務等第一線人員加速施打疫苗。

華航表示，各外站嚴謹監督每個防疫 環節，落實空地勤與地勤代理人員應完善的防疫措施，機組員居家檢疫場所均遵照指揮中心規定，會配合指揮中心派駐人員檢視與指導，針對指揮中心要求交出外站監視錄影畫面，會配合提供資料。

華航還說，持續進行防疫措施，包括航機、車輛、檢疫居所、辦公區域等加強消毒範圍及增加頻率，相關單位也視需要安排居家或分區辦公措施減少接觸，暫停召開非必要會議及參訪。華航也關懷及慰問因執行勤務面臨風險的機師，已建立健康自主管理系統及設置防疫專線供組員防疫諮詢。

華航機組人員26日下午2時搭遊覽車抵達部桃醫院，以每組10人方式分批在戶外篩檢站接種。星宇航空26日也安排21人在部桃接種，醫院為避免出現交叉感染之虞，雙方接種場地不一樣。

桃園市長鄭文燦26日到醫院了解疫苗施打情形，他認為多數機組員都希望盡快接種疫苗提升保護力，回到正常工作，因此協調部桃醫院人員27日起進駐機場華航專區設立的臨時醫療站，協助採檢、抽血和施打疫苗，持續到5月10日。