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只剩美日挺台？台國安局長陳明通：我們沒有那麼孤單

記者洪哲政／台北26日電
國民黨立委溫玉霞(左)表示，現在只有美、日能支持台灣，日本卻又宣稱不會以武力介入台海，只剩美國支持台灣，這是虛有的和平，美國的印太戰略有名無實。取材自立法院直播
國民黨立委溫玉霞(左)表示，現在只有美、日能支持台灣，日本卻又宣稱不會以武力介入台海，只剩美國支持台灣，這是虛有的和平，美國的印太戰略有名無實。取材自立法院直播

台灣選擇往美日靠攏，有立委質疑，現在只有美、日能支持台灣，日本日前卻公開宣稱不會以武力介入台海情勢，顯然只剩美國支持台灣，這是虛有的和平，有名無實的美國的印太戰略。國安局長陳明通回應表示，「我們沒有那麼孤單」，各國對台海安全愈來愈重視，我們要有信心，而所謂日本「不會以武力介入台海情勢」，較大部分是中國大陸的認知作戰，翻譯並不正確。

立法院外交及國防委員會上午邀請國家安全局局長陳明通率官員報告「近期東亞情勢發展暨對我影響」。無黨籍立委林昶佐美日高峰會議聯合聲明雖提到台灣，但隨後媒體報導指日本首相菅義偉在日備詢公開表示，若中國大陸武力侵台，日本自衛隊不會插手，有人批評日本搖擺不定，國安局掌握其原本說法為何？

陳明通回應表示，其原本的意思不是這樣，防衛廳出身的知名教授松田康博稱在周邊有事的採取，日方有很多討論，媒體報導稱有三個情況，所謂區域發生重大事件，即台灣受到攻擊等，在日方既有法律下如何處理，外面報導說日本不管，「是不可能的事」，美國也必須將台灣海峽情勢納入考慮。

林昶佐表示，台灣的媒體都是報導台海有事日軍不會插手，但實際翻譯是「未預判軍事介入」，或「不以軍事介入為前提」，外界扭曲報導，「洗台灣人的認知」。陳明通答詢時表示，他研判這較大部分是中國大陸的認知作戰，且質詢菅義偉者屬日本共產黨。菅義偉的說法不是這樣，翻譯不太正確。

國民黨立委溫玉霞也表示，現在只有美、日能支持台灣，日本卻又宣稱不會以武力介入台海，只剩美國支持台灣，這是虛有的和平，美國的印太戰略有名無實。陳明通則說，「我們沒有那麼孤單」，各國對台海安全愈來愈重視，英國等國都曾發言關切過，我們要有信心。

對於美國拜登派遣陶德訪台團抵台，外界質疑是否為軍購而來，陳明通表示，稱美訪台團抵台是為軍購，是對岸的認知作戰，「是對岸放的消息」，沒有這件事。此團來台是表達拜登總統對台灣的重視。

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