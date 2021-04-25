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美方已認可？台灣在南沙建設 巡護艦護送物資

記者洪哲政／台北報導
台海巡署過去興建太平碼頭，將透過海運從台灣載運巨型混擬土方塊沉箱。圖／台海岸巡防署提供
台海巡署過去興建太平碼頭，將透過海運從台灣載運巨型混擬土方塊沉箱。圖／台海岸巡防署提供

台海岸巡防署今年起將在南沙太平島大興土木，執行太平碼頭港側浚深與港區整建與新營舍整興建工程，在美、中軍事機艦在南海附近海域操演頻繁下，台海岸巡防署表示，艦隊分署將結合巡弋南沙的「碧海專案」，派遣巡護艦艇執行工程所需物資運輸太平島的戒護任務，以「避免他國干擾工程及運輸船舶」。

台海巡署以打造太平島成為「人道救援、國際運補與科學研究基地」為由，今年將以最有利標招標，開始執行「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程計畫」，就太平島既有碼頭功能進行整修與強化，但計畫工址離台灣本島高達1600公里，島上無法提供施工資源，初期施工階段規劃全數資源均需由台灣本島海運供給，運輸距離長，且近期南海緊張局勢升溫恐導致海上運輸困難增加。

台海巡署表示，此次碼頭整建工法與先前類似，計畫內堤及護岸新建工程所需的混凝土方塊及消波塊，仍可採預製型工法，於台灣預制後，再海運至太平島吊放，統包商於施工期間應承保意外及海上運輸保險，防止人員、材料於長途運送期間所發生海上相關意外情事。

台海巡署說，工程材料機具的運輸及應對週遭國家可能反應的風險管控，也納入統包最有利標評選的標準，找出可完成這項計畫的最佳廠商。為避免他國干擾工程及運輸船舶，台海巡署艦隊分署實施「碧海專案」每月均規畫至少一航次巡護東南沙群島海域，工程階段將結合碧海專案的執行，由海巡巡護船協助物資運輸戒護任務。

目前台海巡署執行「碧海專案」的艦艇，由1000噸以上大型艦船輪流編排，如3000噸級宜蘭、高雄、2000噸級和星、偉星、新北、台南、1000噸級的桃園、苗栗、屏東、台東艦或七、八、九號巡護船。這些艦艇有四零快砲、二零機槍等武器裝備。

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