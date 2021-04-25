臉畫口罩 台百萬網紅闖印尼超市超慘下場曝光

台灣網紅林啟晨和俄國女性友人拍攝惡搞影片，在臉上「畫假口罩」闖入印尼超市，掀起網友怒火。圖／翻攝自niluhdjelantik IG

新冠肺炎疫情持續在全球肆虐，大部分國家都規定進出公共場所必須戴口罩。不過，台灣 網紅林啟晨（Josh Paler Lin）為了拍片吸引網友關注，竟和俄國 女性友人拍攝惡搞影片，在臉上「畫假口罩」闖入印尼 超市，引起各界群起撻伐。

從影片中可以看到，林啟晨和友人未戴口罩就想進入超市，被門口警衛攔下後，他竟突發奇想，在友人臉上畫出一個假口罩，結果真的騙過警衛，成功闖入超市，正當兩人沾沾自喜之際，一名女子上前詢問是否沒戴口罩，才終於結束這場鬧劇。

影片曝光後，引來廣大網友謾罵，儘管林啟晨已立即刪除影片，但仍被印尼設計師妮勒潔蘭蒂（Niluh Djelantik）備份上傳，砲轟兩人毫無防疫意識，並呼籲印尼政府將他們驅逐出境。

對此，印尼當局證實，林啟晨和友人的護照目前已遭到扣押，訊問後再決定是否將兩人驅逐出境。而依據當地法規，外國人不戴口罩，初犯可處以100萬印尼盾（約70美元）罰款，再犯才會驅逐出境。

此外，林啟晨23日也在IG上傳道歉影片，他和俄國女性友人戴上黑色口罩，表情嚴肅地在鏡頭前道歉，希望平息外界怒火，遭到網友留言痛批「丟台灣人的臉」。