我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾3204萬 28%民眾完成接種

不滿學區亂象 金山華人成立家長諮詢委員會

義媒：台灣疫情少到像玩笑 納WHO呼聲多

中央社／羅馬25日專電
義大利大報「新聞報」（La Stampa）專文報導台灣疫情感染數少到近乎是「玩笑」。圖為華航機師在桃園機場進行檢疫電子申報資料的查核。（記者鄭超文／攝影）
義大利大報「新聞報」（La Stampa）專文報導台灣疫情感染數少到近乎是「玩笑」。圖為華航機師在桃園機場進行檢疫電子申報資料的查核。（記者鄭超文／攝影）

義大利大報「新聞報」（La Stampa）專文報導台灣疫情感染數少到近乎是「玩笑」，台灣抗疫成果不僅獲得全球的掌聲，國際也有強烈呼聲盼將台灣納入世界衛生組織（WHO）。

義國第四大全國性大報「新聞報」21日在官網專文介紹台灣成功擊敗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的模式。文章表示，台灣從未實施封城，僅以「立即與中國隔離」等預防措施，就成為全球抗疫最成功的國家。

報導說，從2020年3月至今，台灣確診數僅約1000例，累計11人死亡，台灣人口2300萬，約當義大利人口1/3，面積比西西里島略大，台灣與世界各國相比，對抗疫情的成果卓越，也因此獲得來自80國的1700名政治人物支持，要求將台灣納入「世界衛生組織」（WHO）機制中。

報導提到，台灣從未全境封鎖，學校一直保持開放且維持經濟發展，而抗疫有成的秘訣，除了超前部署、掌握時效外，最重要的是人民對政府很信任，總統蔡英文面對疫情時第一時間就考量到台灣距離中國很近，因此政府迅速封鎖與中國的邊界，遏止疫情傳播入境。

報導說，政府第二步是建立中央流行疫情指揮中心，任務是協調各部會、各級衛生機構，同時加速個人防護裝備的生產，在幾個月後，台灣行有餘力，還捐贈歐洲聯盟（EU）等全球80個國家5400萬片口罩、3萬5000支額溫槍、60萬件防護衣及數十台呼吸器。政府也善用先進科技追蹤病毒接觸者。

報導提到，依據「美國醫學會雜誌」的研究報告，2020年1月10日至6月1日間，在台灣發生的2019冠狀病毒疾病病例指數（Rt）最初估計為2.5，與中國大致相同，但台灣民眾與政府配合無間，使台灣模式成為全球成功抗擊疫情的典範。

報導說，歸功於「COVID-19疫苗取得及分配機制」（Covax），台灣已開始疫苗接種，施打阿斯特捷利康（AstraZeneca）及莫德納（Moderna）兩種疫苗。

報導說，目前台灣疫情似已獲得控制，但政府並未鬆懈，唯一對外開放的國家是邦交國帛琉，雙方在確保防疫安全情況下重啟觀光，啟動「台灣帛琉安全旅行圈推動施行計畫」，每周有兩次直航班機載送110名幸運遊客到夢幻島嶼度假。

台灣 疫情 中國

上一則

南非籍狼師性侵學童 美國通報掀惡行

下一則

愛貓住家陽台曬太陽竟遭人開槍攻擊吐血 北市警追犯嫌

延伸閱讀

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好
加註警語後 14州恢復接種嬌生疫苗

加註警語後 14州恢復接種嬌生疫苗
洛杉磯縣664萬人接種第一劑疫苗 本周末接種無需預約

洛杉磯縣664萬人接種第一劑疫苗 本周末接種無需預約
今年「火人祭」考慮只准已接種疫苗者入場 挨轟

今年「火人祭」考慮只准已接種疫苗者入場 挨轟

熱門新聞

「中國已可平視」之後 「你永遠是我的大哥」又見仰視

2021-04-17 19:25
美日聯合聲明52年來首次提台。（取材自環時網）

「台灣」寫進聯合聲明 日媒：日本抵抗到最後一刻

2021-04-17 21:28
美國國務院旅遊警示，將台灣從原本最安全的一級被升到「三級：三思而後行」。(本報資料照片)

美旅遊警示 台從最安全的1級掉到3級 和中港並列

2021-04-23 02:27
臉書專頁「日月潭一等高」貼文分享，日月潭底墓碑照，引發網友熱議。圖／翻攝自「日月潭一等高」臉書粉絲專頁

日月潭底挖到寶？赫見275年前清乾隆時期墓碑

2021-04-18 10:45
考試院前院長許水德今舉行告別式，蔡英文總統、前總統馬英九、前副總統連戰、國民黨前主席吳伯雄被安排坐一起。圖／國民黨提供

蔡英文、馬英九出席許水德告別式 兩人坐隔壁零交談

2021-04-19 10:17
台積電創辦人張忠謀21日上午出席經濟日報主辦「大師智庫論壇」發表演講，他指出台積電今日地位與優勢得來不易，籲政府、社會乃至台積電都要努力守住且珍惜。記者林澔一／攝影

張忠謀：台灣難再打造下個護國神山 應珍惜現有優勢

2021-04-21 16:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嫖客嫌技術太差要求退費 妓女怒丟錢竟遭他推下樓

嫖客嫌技術太差要求退費 妓女怒丟錢竟遭他推下樓
衛生紙之亂結束後 這家廠商銷售表現寫10年最差

衛生紙之亂結束後 這家廠商銷售表現寫10年最差
妻逛好市多想連吃披薩、濃湯、果汁 夫妙回：我餵豬嗎

妻逛好市多想連吃披薩、濃湯、果汁 夫妙回：我餵豬嗎
接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好
亞裔拾荒客 紐約街頭遭踢頭命危

亞裔拾荒客 紐約街頭遭踢頭命危