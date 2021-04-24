我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州新冠感染率 從全美最高降至最低 公衛學者大讚

MIT：室內距6呎與60呎染疫風險一樣高 保持通風更重要

菲律賓入境 7旬男成台灣第一例居家檢疫死亡確診

記者陳雨鑫、陳碧珠／台北報導
莊人祥今宣布台灣新增6例境外移入案例，其中一例已死亡。記者陳碧珠／攝影
莊人祥今宣布台灣新增6例境外移入案例，其中一例已死亡。記者陳碧珠／攝影

中央流行疫情指揮中心今宣布台灣新增6例境外移入案例，其中一例已死亡。為4月8日自馬尼拉返國居家檢疫男子（案1094），4月21日被發現於防疫旅館死亡，後續採檢是否為新冠肺炎陽性，今採檢結果出爐確診，應是台灣第一例，居家檢疫死亡並確診的案例。

台北市大同區一名70多歲的男性（案1094），4月8日自馬尼拉入境，持有3日內的陰性證明，入境後於北市防疫旅館執行檢疫，檢疫期間9日到18日皆回報衛生單位，檢疫過程中沒有出現任何健康問題，直到19日回報與新冠病毒無關症狀，心情不佳無食慾等狀況，衛生單位依照規定協助安排就醫，20日持續檢疫仍回應「身體健康」，直到21日旅館致電詢問健康情況，男子完全沒有接電話，旅館業者認為有異，委請衛生局及消防局查看，結果男子已陳屍在旅館內，無呼吸心跳，明顯死亡。

指揮中心發言人莊人祥表示，經法醫採檢於今日確診(Ct值27)。個案居家檢疫期間及就醫時接觸者皆有適當防護，故無匡列接觸者。其餘境外移入新增的5例案例分別自菲律賓(案1093、1098)、印度(案1095)及印尼(案1096、1097)入境。

案1093為菲律賓籍20多歲男性，今年3月17日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所進行檢疫，期間並無症狀及期滿採檢為陰性；個案於4月7日因同行移工確診(案1054)進行居家隔離，於4月11日解除後進行自主健康管理，因工作需要，4月22日由公司安排至醫院自費採檢並於今日確診(Ct值30，核酸二採陰性，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。已掌握個案接觸者6人，其中1人列居家隔離，4人列自主健康管理，1人已出境。

案1095為印度籍20多歲男性學生，今年4月8日首次來台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫至4月22日，期滿後隔日由學校專案安排至醫院採檢並確診(Ct值20，核酸二採及血清抗體檢驗中)。已掌握個案接觸者1人，列自主健康管理。

案1096為印尼籍20多歲男性學生，今年4月8日首次來台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫至4月22日，期滿後隔日由學校專案安排至醫院採檢並確診(Ct值33，核酸二採Ct值30，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。已掌握個案接觸者共8人，其中1人列居家隔離，7人列自主健康管理。

案1097為印尼籍30多歲男性漁工，4月22日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，4月23日因有咳嗽症狀，由集中檢疫所安排採檢並於今日確診。已掌握個案接觸者共27人，其中15人列居家隔離，12人列自主健康管理。

案1098為菲律賓籍20多歲女性移工，今年3月26日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，4月8日接受檢疫期滿前採檢陰性；因工作需要，個案於4月23日至醫院自費採檢並確診(Ct值31，核酸二採Ct值32，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。已掌握個案接觸者共19人，因有適當防護，列為自主健康管理。

旅館 防疫 印尼

上一則

1周4確診 華航遭點名疫苗接種太慢

下一則

相隔72天台再爆本土感染 台北清真寺群聚恐成破口

延伸閱讀

澳洲確診機師感染再擴大 台灣新增1華航貨機組員確診

澳洲確診機師感染再擴大 台灣新增1華航貨機組員確診
菲傭帶變種病毒上工 累大廈住戶強制檢疫

菲傭帶變種病毒上工 累大廈住戶強制檢疫
上海一入境人員解除隔離11天後確診新冠肺炎

上海一入境人員解除隔離11天後確診新冠肺炎
接種美製疫苗者 中國放寬入境限制

接種美製疫苗者 中國放寬入境限制

熱門新聞

「中國已可平視」之後 「你永遠是我的大哥」又見仰視

2021-04-17 19:25
美日聯合聲明52年來首次提台。（取材自環時網）

「台灣」寫進聯合聲明 日媒：日本抵抗到最後一刻

2021-04-17 21:28
美國國務院旅遊警示，將台灣從原本最安全的一級被升到「三級：三思而後行」。(本報資料照片)

美旅遊警示 台從最安全的1級掉到3級 和中港並列

2021-04-23 02:27
臉書專頁「日月潭一等高」貼文分享，日月潭底墓碑照，引發網友熱議。圖／翻攝自「日月潭一等高」臉書粉絲專頁

日月潭底挖到寶？赫見275年前清乾隆時期墓碑

2021-04-18 10:45
考試院前院長許水德今舉行告別式，蔡英文總統、前總統馬英九、前副總統連戰、國民黨前主席吳伯雄被安排坐一起。圖／國民黨提供

蔡英文、馬英九出席許水德告別式 兩人坐隔壁零交談

2021-04-19 10:17
台積電創辦人張忠謀21日上午出席經濟日報主辦「大師智庫論壇」發表演講，他指出台積電今日地位與優勢得來不易，籲政府、社會乃至台積電都要努力守住且珍惜。記者林澔一／攝影

張忠謀：台灣難再打造下個護國神山 應珍惜現有優勢

2021-04-21 16:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

母遺產2000萬卻被用200萬打發 她氣找親姐當面對質

母遺產2000萬卻被用200萬打發 她氣找親姐當面對質
被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年

被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年
反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險

反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險
美軍「傾斜旋翼機」 起飛氣流超強 吹毀英直升機停機坪

美軍「傾斜旋翼機」 起飛氣流超強 吹毀英直升機停機坪