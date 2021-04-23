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金門藍眼淚大爆發 季節限定旅客驚喜

中央社金門縣23日電
金門藍眼淚今年大爆發，自3月起成功、尚義等海邊深夜總是聚滿人潮等待與藍眼淚邂逅，4月底淚況將達高峰。中央社
金門藍眼淚今年大爆發，自3月起成功、尚義等海邊深夜總是聚滿人潮等待與藍眼淚邂逅，4月底淚況將達高峰。中央社

金門藍眼淚今年大爆發，自3月起成功、尚義等海邊深夜總是聚滿人潮等待與藍眼淚邂逅，4月底淚況將達高峰。追淚達人建議縣府力推季節限定藍眼淚遊程，讓旅客有更多驚喜。

金門縣水產試驗所指出，金門藍眼淚是因1種叫做「渦鞭毛藻」的藻類、又名「夜光蟲」，每逢春夏之交時大規模聚集、撞擊後發出漂亮的藍光，藍眼淚在海邊浪花陣陣的地方特別容易出現。

水試所表示，研判今年因雨水少，海水鹽度變化不大，海底營養源增加，適合藻類生長，所以金門今年藍眼淚爆發程度更甚以往。

熟悉當地生態的金門縣議員董森堡表示，藍眼淚出現的季節大概在3月至6月初，這段時間正是南風季節，隨著底層海流轉向、水溫上升、螢光藻大量增生，便會有藍眼淚的出現。

他指出，除了成功、尚義海邊，官澳海堤、慈湖、料羅南石滬公園、后湖海濱公園及歐厝沙灘等處沙灘，都有機會追淚。

董森堡說，學者已證實藍眼淚是渦鞭毛藻形成，並非海洋污染。他早在4年多前就鼓吹推動藍眼淚遊程，議會質詢時更建議在藍眼淚出現海邊配合關燈行動，並做好安全警示，例如在地上設置螢光標誌，讓民眾、旅客能安心欣賞藍眼淚。

他表示，一般觀賞藍眼淚的旅客以自由行居多，建議旅行社除在一般必去傳統景點外，能多設計這種季節限定遊程，讓前往金門旅客有更多驚喜及感動。

攝影工作者薛子軒指出，他今年已連續追淚3週，拍到藍眼淚時很興奮，但因工作要求，總希望能拍到更完美照片，這陣子以來幾乎天天往海邊跑；他也帶領很多遊客體驗手捧藍眼淚的感覺，讓遊客興奮不已。

金門縣攝影學會理事長許小西表示，他已追了6年的藍眼淚，今年藍眼淚的確有比往年多增多，從3月底到現在已連續看了1個月；4月底才是金門藍眼淚高峰期，淚況會相對壯觀。

金門縣政府指出，早在數年前就已注意到藍眼淚，但當時量不大，加上學界質疑藍眼淚的生成與海洋生態有關，縣府盼參考更多數據，因此態度較為保守。

金門縣政府觀光處長丁健剛表示，如今以觀光角度，縣府努力行銷藍眼淚行程，例如趁著今年台灣燈會首次移到金門辦理機會，觀光處極力行銷綠石槽、藍眼淚等季節限定美景，同時提醒民眾觀賞藍眼淚時要注意安全，不要造成環境負擔。

多名追淚達人也提醒，民眾追淚時要穿著防滑功能鞋子，並攜帶手電筒或頭燈找路；但看到藍眼淚時，請務必關燈。

金門縣水試所研判今年因雨水少，海水鹽度變化不大，海底營養源增加，適合藻類生長，所...
金門縣水試所研判今年因雨水少，海水鹽度變化不大，海底營養源增加，適合藻類生長，所以今年金門地區藍眼淚爆發程度更甚以往。中央社

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