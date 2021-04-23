台灣再出現2本土案例 華航機師疑釀清真寺群聚

圖說： 台灣中央流行疫情指揮中心今天臨時召開記者會，左起疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者陳碧珠／攝影

相隔758天，台灣 再現本土案例，為一位於澳洲 確診的華航機師的接觸者，分別為華航機師的同事50多歲的印尼 籍男性（案1091），以及一位10多歲的男性（案1090），由於案1091曾赴清真寺，且華航機師曾在4/19赴清真寺，是否為群聚事件還在調查，因此目前先公佈若是在4/19曾赴大園清真寺者呼籲民眾有身體狀況應立即通報。

中央流行疫情指揮中心今日公布台灣新增2例新冠肺炎境外移入確定病例，自印度(案1088)及比利時(案1089)入境。

指揮中心表示，案1088為印度籍30多歲男性，今(2021)年4月6日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行檢疫；因工作需要，個案於4月21日檢疫期滿後，至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值32，住院後採檢Ct值33，血清抗體IgM及IgG皆為陽性)。

個案在臺期間並無症狀，已掌握接觸者5人，其中1人列居家隔離，4人列自主健康管理。

指揮中心指出，案1089為比利時籍40多歲男性，今年4月6日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行檢疫，4月20日出現頭痛、喉嚨痛、流鼻水及嗅味覺異常等症狀，隔日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值20)。個案發病前2日為居家檢疫期未與他人接觸，且就醫時接觸之人員均有適當防護，故無匡列接觸者。

另外，指揮官陳時中表示，我們接到澳洲華航機師赴澳洲時被檢驗陽性，他是一位40多歲印尼籍男性貨機機師，44/20到澳洲，有症狀到當地驗出陽性，匡列相關2人接觸者，並驗出有兩人呈現陽性，分別為案1090、案1091，案1090印尼籍10多歲男性，沒有出國史，有居家隔離接觸，4/22日喉嚨乾、案1091印尼籍50多歲男性，機師是同事，同到美國，目前沒有症狀。

案1091，4/4到4/10曾執行去美國無症狀，4/15進行檢疫情滿是陰性，後來自覺有疲憊，檢驗後確診，Ct值27。