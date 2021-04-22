華爾街日報：中國解放軍動作頻頻 台灣防衛能力受關注

華爾街日報報導，中國解放軍在台灣周邊動作頻頻，引發美國關切。圖為解放軍轟6轟炸機去年9月靠近台灣海峽中線。路透

華爾街日報今天報導，中國 解放軍在台灣周邊動作頻頻，引發美國 關切之際，台灣抵禦解放軍進犯的能力備受關注。台、美多名專家敦促台灣加強為軍事衝突未雨綢繆。

報導寫道，沒有跡象顯示北京即將出手對台動武，但美方多名官員警告台海爆發衝突的機率升高，特別是北京近年打擊香港民主運動，展現中國政府可在不受國際社會強力反彈的情況下維護自身權威。

美方官員、台灣卸任軍事高層及安保專家說，他們認為當前局勢意味台灣必須更努力提升防衛能力，嚇阻敵軍入侵或撐到援軍到來為止。根據五角大廈數據，中國多年來增加軍事支出後，軍事預算是台灣25倍。

2019年卸任的前參謀總長李喜明說，台灣必須加強投資水雷、飛彈快艇、可攜式火箭彈發射器等軍事裝備，提升從事類似游擊戰的作戰能力。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）11日接受美媒訪問時說，美國一向遵照台灣關係法 承諾，確保台灣有能力自我防衛。但他不願表明中國武力犯台時美國會怎麼反應，延續美國政府長期以來為防止衝突而保持的模糊態度。

美國一些外交政策專家敦促華府更明確承諾在中國對台動武時介入，五角大廈也在研究反制中國封鎖或攻擊台灣的假設情境，做法包含出兵、派遣海軍艦艇、發動飛彈攻擊。但近期一項民意調查顯示，美國民眾不會支持美軍出兵協防台灣。

年度漢光演習台北時間23日展開，報導寫道，這次分別於4月及7月實施的演習用意是強化軍事應對能力，並向盟友展現中華民國國軍實力不容小覷。

國防部長邱國正3月在立法院答詢時說：「自己的國家自己救，人家多少天來，這不在我們考慮之內。我們一直在強調『你要打多久我陪多久』。」

但報導表示，過去10年國軍員額隨逐步廢除徵兵制而減少，役期從以往2年縮短到軍事訓練4個月，200多萬後備軍人每隔2年才會接受數天的教育召集訓練。

曾任大陸委員會副主任委員的黃介正認為，影響台灣備戰的根本因素是多數民眾不相信中國會對台動武。他說，就算美中陷入貿易戰和戰略競爭，解放軍在台灣防空識別區（ADIZ）附近耀武揚威，民調仍顯示台灣人普遍認為「中國不會動手」。

部分安保觀察家認為中國動武的威脅被誇大。美國智庫蘭德公司（RAND Corp.）台灣事務專家哈羅德（Scott Harold）說，解放軍將不易跨越台海發動全面侵略，因為海象時常惡劣，台灣高度開發的海岸線與泥灘也讓解放軍艦艇難以登陸。

但中國對台施壓有其他選擇，包括以類似封鎖的形式讓台灣受困，或奪取靠近中國沿海省分的離島。

蔡英文總統曾說台灣將在遭攻擊時尋求其他國家支援，並將今年整體國防預算提高到4534億台幣。

但美國國防部印太安全事務代理助理部長海大衛（David Helvey）去年在美台國防工業會議說，台灣增加國防支出是正確之舉，卻「不足以保證台灣能善用地理、先進技術、勞動力和民眾愛國心，發揮堅韌防禦所需的先天優勢」。