是否售台遠距攻中國飛彈？ 國務院低調避談

台灣爭取購買空軍AGM-158遠距攻中國飛彈，針對美方是否有意出售，美國國務院 發言人普萊斯今天低調避談，重申美國對台承諾堅若磐石，保有抵抗任何危及台灣的武力行動能力。

台灣民進黨籍立委趙天麟19日在立法院司法及法制委員會關切，是否還有「台灣想買，但還沒獲美方通知能賣」的對台軍售案。國防部戰略規劃司長李世強回應表示，目前僅剩空軍遠距攻中飛彈AGM-158的部分，還在持續爭取中，而台美溝通管道皆暢通正常。

被問及美台是否就空軍AGM-158遠距攻中飛彈軍售接洽中，以及美方是否有意出售，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天在媒體簡報會上低調不願多談。

但普萊斯重申，美國對台承諾堅若磐石，這有助維護台灣海峽與區域和平穩定。在美國長年政策下及如「台灣關係法 」所反映，美方仍保有能力，能抵抗任何可能危及台灣人民安全、社會或經濟制度的武力或其他脅迫行動。

普萊斯表示，美方會持續與盟友夥伴合作，支持彼此在印太區域共享的繁榮、安全與價值，這也包含台海和平與穩定。

AGM-158飛彈是由美商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）研發製造，屬半匿蹤遠距空對地飛彈，射程達370公里，彈重1021公斤，配有454公斤（1000磅）的WDU-42/B穿甲彈頭，可大幅強化F-16V戰機的遠距對地攻擊能力。

拜登總統（Joe Biden）上任甫滿3個月，尚未批准任何對台軍售案。但有媒體近日報導，美國在台協會（AIT）已知會台灣方面，拜登政府將首次軍售台灣M109A6自走砲。