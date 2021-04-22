美提法案釐清聯大2758號決議 台：中共錯誤引用

美國國會跨黨派眾議員提出「台灣國際團結法案」，台陸委會22日對此表達感謝。記者林汪靜／攝影

美國國會跨黨派眾議員提出「台灣 國際團結法案」，指出1971年的「聯合國 第2758號決議文」，雖承認中國為在聯合國唯一合法代表，但並未定義台灣主權歸屬。台陸委會22日對此表達感謝，並稱「中共當局長期錯誤引用聯大2758號決議，意圖矮化台灣，以及剝奪中華民國主權地位。」

美國跨黨派眾議員提出「台灣國際團結法案」，針對1971年的「聯合國第2758號決議文」做出說明，指出聯合國第2758號決議承認中華人 民共和國為中國在聯合國組織唯一合法代表，但未處理台灣與台灣人民在聯合國或周邊組織代表權的問題，也沒有在中華人民共和國與台灣關係上採取立場，或包含任何關於台灣主權的聲明。

對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正於22日的例行記者會上表示，感謝美國國會提出相關友台法案，「中共當局長期錯誤引用聯大第2758號決議，違背聯合國創立的普遍性原則，也剝奪台灣與國際社會共同合作努力的機會。」

邱垂正說，「我們認為2758號決議案，既未解決台灣及台灣人民在聯合國體系的代表權問題，也沒有處理台灣與中華人民共和國的關係，台灣從未屬於中華人民共和國，中共片面將其一個中國原則與聯大2758號決議連結，意圖矮化台灣，以及剝奪中華民國主權地位，台灣人民絕對不會接受。」