張忠謀：台灣難再打造下個護國神山 應珍惜現有優勢

台積電創辦人張忠謀21日上午出席經濟日報主辦「大師智庫論壇」發表演講，他指出台積電今日地位與優勢得來不易，籲政府、社會乃至台積電都要努力守住且珍惜。記者林澔一／攝影

各界期盼繼台積電 之後，台灣 能再造下座「護國神山」，但台積電創辦人張忠謀21日出席經濟日報大師智庫論壇專題演講時，直言「難！」他認為，台積電今日地位與優勢得來不易，盼望政府、社會乃至台積電努力守住並珍惜，迎接來自南韓、尤其是三星電子的挑戰。這是他第一次以「強勁競爭對手」形容三星。

張忠謀21日出席「2021大師智庫論壇─新經濟 新機遇 新挑戰」，以「珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢─對台灣政府、社會、以及台積電的呼籲」為題演講，他開宗明義就表示，自己是以台積電退休人士身分進行演講，也已不握有主導台積電的權力，因此他的演講是向政府、社會大眾及台積電提出呼籲及期盼。

21日的演講是張忠謀自2018年6月卸任台積電董事長、2019年參加台積電運動會，首次提出在全球局勢混沌中，台積電將成為地緣政治必爭之地後，再次在公開場合提出新論述。他衷心期盼，台灣政府、社會甚至台積電，要守住好不容易打造的台灣半導體優勢。

半導體大廠英特爾（Intel）今年宣布跨足晶圓製造服務，張忠謀表示，1985年他籌備創立台積電前，曾找英特爾投資被拒絕，「當時對方也是有點看不起」，英特爾沒想到晶圓製造服務的商業模式變得那麼重要，有朝一日也要做，他覺得有相當的諷刺性。

近期各國相繼以國安為由，有意建立半導體晶圓製造基地，但張忠謀認為，美國 和中國並不會構成威脅。他以美國在晶圓製造和台灣比較為例，除了因幅員遼闊，土地、水電等資源優於台灣，但人才方面包括工程師、技工、領班、作業員都不如台灣，台灣派遣人員在當地經營、管理，還要大規模調動製造業人員，整體單位成本比台灣高。

至於中國的晶片製造，他認為仍落後台積電至少5年以上，邏輯晶片設計也落後美國和台灣1到2年。唯獨南韓才是台積電強勁的對手，因為當地的製造優勢與人才，跟台灣狀況相近。