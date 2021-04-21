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日副首相稱喝核廢水沒事 台原能會：不適宜飲用

中央社／台北21日電
台灣原能會主委謝曉星（前排右）21日出席立法院委員會備詢前，被媒體詢問原能會對此事立場，謝曉星說，「我不是提反對了嗎？」（記者吳姿賢／攝影）
台灣原能會主委謝曉星（前排右）21日出席立法院委員會備詢前，被媒體詢問原能會對此事立場，謝曉星說，「我不是提反對了嗎？」（記者吳姿賢／攝影）

日本規畫將福島核廢水稀釋排入海中，日本副首相麻生太郎稱「核廢水喝了也沒事」，原能會主委謝曉星今天受訪時回應，這是日本的說法，原能會當然是覺得不適宜飲用。

立法院教育及文化委員會今天邀請行政院原子能委員會主委謝曉星、農業委員會、外交部、經濟部、海洋委員會、衛生福利部列席就「日本政府將排放福島核電廠含氚廢水恐造成海洋污染與我國政府因應措施」進行專題報告並備質詢。

現場媒體詢問謝曉星怎麼看日本政府排放核廢水決定，以及日本副首相麻生太郎日前說，有科學根據符合標準的話，應該早點將福島核廢水排放入海比較好。要放入大海的福島核廢水含氚濃度比中國、韓國核電廠排入大海的核廢水濃度還低。經處理稀釋過的福島核廢水即使喝了也沒事。

謝曉星重申，對日本決定，原能會已經提出反對，且幾乎在2年前就已超前部署，目前距離排放時間還有2 年，會持續關注後續變化。

至於麻生太郎提到稀釋過的核廢水飲用，謝曉星表示，「日本的說法是日本的說法，我們（原能會）是我們的，我當然是覺得不適宜飲用」。他反問媒體，當你聽到是核廢水、你會去飲用嗎，如同髒水你會喝嗎，髒水也要過濾後成為乾淨的水才能飲用。

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