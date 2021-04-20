我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果發表紫色iPhone 12、AirTag 23日開放預購

白思豪：紐約市府已使用莫德納疫苗重啟上門接種服務

台積電美國新廠 漢唐估明年9月導入設備

中央社新竹20日電
台積電。圖／聯合報系資料照片
台積電。圖／聯合報系資料照片

漢唐今天召開法人說明會，表示已取得台積電美國新廠總承包資格，並透露該廠將於明年9月導入設備。不過，漢唐晚間公告澄清並未取得訂單，設備導入時程是依經驗推估。

晶圓代工廠台積電決定赴美國亞利桑納州設立5奈米廠，相關建廠時程，台積電僅對外表示將於今年動土建廠，2024年量產，月產能2萬片。

無塵室廠漢唐為台積電多年合作夥伴，近年並連續兩年獲得台積電優良供應商卓越表現獎。台積電美國新廠建廠進度，成為漢唐下午法說會法人關心的重點。

漢唐表示，已取得台積電美國新廠總承包資格，只是價格仍在協商，預計6月底前會有結果。台積電美國新廠今年底開始施工，明年9月導入機器設備，漢唐將可逐步認列營收

漢唐指出，今年海外市場仍處低溫狀況，台灣市場依然熱絡，只是2020年從美光（Micron）認列營收非常龐大，當年營收大幅成長，預期今年營收可能比2020年下降，2022年有機會回升，並再創新高。

不過，漢唐晚間公告表示，目前並未取得台積電美國廠訂單，法說會中所述台積電相關內容並非正確資訊，有關台積電美國廠規劃導入設備的時程，是公司依照過往的建廠經驗，自行預抓的工程進度，並非台積電提供的訊息。

法人認為，漢唐應受到來自大客戶台積電的壓力，才緊急公告澄清相關資訊。漢唐與台積電有多年合作經驗，承攬台積電3廠、4廠、6廠、12廠、14廠、15廠、18廠及南京廠多項工程，釋出的資訊備受關注。

台積電 美國 營收

上一則

大批被逐外籍記者轉駐台灣 中國搬石頭砸自己腳

延伸閱讀

最高級旅遊警示 國務院：8成國家請勿前往

最高級旅遊警示 國務院：8成國家請勿前往
美國防部：將持續協助台灣 沒人樂見台海起衝突

美國防部：將持續協助台灣 沒人樂見台海起衝突
中國擬融合RCEP與CPTPP 成功關鍵在美國態度

中國擬融合RCEP與CPTPP 成功關鍵在美國態度
示警全球應對氣候變遷 布林肯：再生能源落後中國 將迎頭趕上

示警全球應對氣候變遷 布林肯：再生能源落後中國 將迎頭趕上

熱門新聞

「中國已可平視」之後 「你永遠是我的大哥」又見仰視

2021-04-17 19:25
美日聯合聲明52年來首次提台。（取材自環時網）

「台灣」寫進聯合聲明 日媒：日本抵抗到最後一刻

2021-04-17 21:28
衛福部嘉南療養院副院長歐陽文貞，被媒體選為百大名醫。（取材自臉書）

倫理委員爆不倫…百大名醫偷情女教授 逼23年元配離婚

2021-04-14 02:23
在太魯閣號中罹難的法籍男子，家人15日在巴黎的天主教堂為他舉行告別式，現場有他生前與女友在台灣的漫畫。圖/讀者提供

太魯閣號罹難法籍男 告別式上求婚戒指令人落淚

2021-04-15 11:44
臉書專頁「日月潭一等高」貼文分享，日月潭底墓碑照，引發網友熱議。圖／翻攝自「日月潭一等高」臉書粉絲專頁

日月潭底挖到寶？赫見275年前清乾隆時期墓碑

2021-04-18 10:45
考試院前院長許水德今舉行告別式，蔡英文總統、前總統馬英九、前副總統連戰、國民黨前主席吳伯雄被安排坐一起。圖／國民黨提供

蔡英文、馬英九出席許水德告別式 兩人坐隔壁零交談

2021-04-19 10:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁

美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁
以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地
最高級旅遊警示 國務院：8成國家請勿前往

最高級旅遊警示 國務院：8成國家請勿前往
澄清無人駕駛特斯拉死亡車禍 馬斯克：未啟動自駕系統

澄清無人駕駛特斯拉死亡車禍 馬斯克：未啟動自駕系統
被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬

被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬