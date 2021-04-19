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丁怡銘曾致電立院興師問罪？游錫堃：應循正常管道溝通

記者周志豪／台北20日電
丁怡銘傳出回任後曾因反萊豬等公投案致電立法院長游錫堃辦公室問罪。游上午受訪未否認傳言。（記者周志豪／攝影）
丁怡銘傳出回任後曾因反萊豬等公投案致電立法院長游錫堃辦公室問罪。游上午受訪未否認傳言。（記者周志豪／攝影）

去年因牛肉麵事件下台的政院前發言人丁怡銘，今年3月獲回聘政院顧問，傳出回任後曾因反萊豬等公投案，致電立法院長游錫堃國會辦公室興師問罪，質問游錫堃幕僚有無向媒體放話。游今天上午受訪未否認傳言，反向政院喊話表示，只要循正常管道溝通，就可避免外界臆測或一些紛擾。

游錫堃指出，立法院與行政院都是憲政機關，應本於平等、相互尊重原則；如果有什麼意見或事情，兩院也有正常管道，可以循正常管道溝通，才能避免無謂的臆測跟紛擾。

記者追問，所以的確有打電話？是否覺得不受尊重？游錫堃說，細節部分不談，「我沒有其他要講的」。記者追問是否有跟政院反映溝通問題，游也說「我想我就講這樣就好」，點到為止。

丁怡銘去年公開指控，牛肉麵冠軍業者「皇家傳承牛肉麵」有使用萊克多巴胺牛肉，結果遭業者提出檢驗證明打臉。丁怡銘當時為了滅火，到該店家買了100碗牛肉麵賠罪，結果總計3萬9000元（台幣，以下同）的花費，事後被抓包，收據上打了行政院統編，引發報公帳的爭議。

丁怡銘因牛肉麵風波請辭後，今年3月傳出，他獲聘回任行政院顧問，月領約12萬，一年薪水破百萬。而近日政壇又傳出，執政黨之前在討論828反萊豬與藻礁等四大公投時，丁怡銘曾致電立法院長游錫堃辦公室開嗆，不客氣的興師問罪，讓他的爭議又多添一樁。

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