丁怡銘曾致電立院興師問罪？游錫堃：應循正常管道溝通
去年因牛肉麵事件下台的政院前發言人丁怡銘，今年3月獲回聘政院顧問，傳出回任後曾因反萊豬等公投案，致電立法院長游錫堃國會辦公室興師問罪，質問游錫堃幕僚有無向媒體放話。游今天上午受訪未否認傳言，反向政院喊話表示，只要循正常管道溝通，就可避免外界臆測或一些紛擾。
游錫堃指出，立法院與行政院都是憲政機關，應本於平等、相互尊重原則；如果有什麼意見或事情，兩院也有正常管道，可以循正常管道溝通，才能避免無謂的臆測跟紛擾。
記者追問，所以的確有打電話？是否覺得不受尊重？游錫堃說，細節部分不談，「我沒有其他要講的」。記者追問是否有跟政院反映溝通問題，游也說「我想我就講這樣就好」，點到為止。
丁怡銘去年公開指控，牛肉麵冠軍業者「皇家傳承牛肉麵」有使用萊克多巴胺牛肉，結果遭業者提出檢驗證明打臉。丁怡銘當時為了滅火，到該店家買了100碗牛肉麵賠罪，結果總計3萬9000元（台幣，以下同）的花費，事後被抓包，收據上打了行政院統編，引發報公帳的爭議。
丁怡銘因牛肉麵風波請辭後，今年3月傳出，他獲聘回任行政院顧問，月領約12萬，一年薪水破百萬。而近日政壇又傳出，執政黨之前在討論828反萊豬與藻礁等四大公投時，丁怡銘曾致電立法院長游錫堃辦公室開嗆，不客氣的興師問罪，讓他的爭議又多添一樁。
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