美台專案會議 台防長提台海緊張 美也認較往年嚴峻

圖為中華民國國防部長邱國正。（本報資料照片）

國防部 長邱國正昨天證實，日前曾與美國 前參議員陶德訪台團進行會談，對當前兩岸情勢，「我們提出來覺得很緊張，他們也覺較之往年為嚴峻」。外交部前部長、國策研究院董事長田弘茂昨天表示，兩岸關係非常緊張，隨時有可能擦槍走火，未來走向，值得大家思索。

邱國正昨列席立法院司法及法制委員會，就行政院函請審議「國防部防衛後備動員署組織法草案」等案備詢。針對本報系聯合報昨天獨家報導「拜登再挺台，近期將公告售我M109A6自走砲」，立委追問，經美政黨輪替，從川普政時代至今，還沒有完成的售台軍購案有哪些？國防部戰規司長李世強表示，現在只剩空軍遠距攻陸飛彈AGM-158的部分，還在持續爭取中。台美溝通管道暢通正常。

對於國防部計畫設置「防衛後備動員署」，邱國正答詢表示，國防部累積以往經驗，後備動員只作軍事動員是不足的，台灣 現行確頒布有全民防衛動員法，但因現在環境較為嚴峻，包括敵情威脅，因此要作好充分準備，落實全民動員。

國策研究院昨天舉辦「美日峰會與台海有事」座談會。田弘茂指出，近年來，中國大陸經濟、國防武器不斷增強，周邊的地區都感受到威脅，加上近期內有一些事情讓許多國家非常困擾，像是軍機繞台、中國大陸通過海警法造成衝擊，日本政府也想要尋求因應的方法，以及南海的問題等，也就是釣魚台、台海、南海的區域緊張，擔心引發不必要軍事衝突，美日會議才會針對這些議題具體討論。

田弘茂表示，美日高峰會後的美日合作範圍已超越傳統軍事安全領域，擴大到經濟、科技，而中美關係近來往對抗方面發展趨勢愈發明顯，中美接下來的互動非常重要，尤其是美國態度。

田弘茂指出，外在環境凶險、複雜，在此情況下，民眾應多關注外在環境對台灣的影響，也要關心政府接下來要採取什麼樣的政策來因應不斷變化的外在環境。

外交部次長田光中昨列席立法院外交及國防委員會答詢時指出，美日峰會提到台灣議題，關切台灣安全和台海穩定與和平的重要性，外交部給予高度肯定與歡迎。田中光表示，此次美日聲明將台灣地位以及我方關切的事物很明確地表示出來，「沒有模糊地帶，這和過去有很大不同」。

台灣智庫諮詢委員賴怡忠昨呼籲，台灣要思考和「美日同盟」建立雙邊關係，建立與「美日同盟」溝通對話機制是當務之急。

日前美國總統好友陶德訪台期間，曾與台灣學者座談，賴怡忠是其中之一。他在國策研究院舉辦「美日峰會與台海有事」座談會指出，美國是否援助台灣的戰略模糊已慢慢走向清晰，雖然用詞仍不放棄戰略模糊；而在有關支援盟國部分，日本在什麼樣的狀態下可以直接回應，甚至包括武力的回應，這次有給予指針性清楚概念，因此台灣應思考的是如何與「美日同盟」建立關係及對話，而非台美、台日這種個別的雙邊關係。

另據台北中國時報導，田弘茂表示，北京近年在周邊區域擴大活動，對一些國家造成安全威脅，美國要因應中共挑戰，維持印太地區的和平跟穩定，美日安保條約是最核心的基礎，美日峰會的重要性也在此。

拜登就任初期，美國對中政策採取比較溫和的作法，希望透過對話或談判方式解決，但經過這兩個月，田弘茂認為，拜登政府與中國的關係已往對抗方向發展。