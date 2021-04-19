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台灣自費AZ疫苗打氣旺 預約秒殺

本報記者／連線報導
台灣衛福部花蓮醫院自費AZ疫苗436元是全台最便宜，吸引需要出國工作、求學的人預約施打。圖／資料照
台灣衛福部花蓮醫院自費AZ疫苗436元是全台最便宜，吸引需要出國工作、求學的人預約施打。圖／資料照

台灣中央流行疫情指揮中心19日開放自費AZ疫苗接種預約，各地情況踴躍。部立桃園醫院、成大醫院4月名額一開放預約就秒殺，台大醫院5月3日前已額滿。指揮中心發言人莊人祥說，首批自費接種開放1萬劑，可供5千人施打，若公費疫苗有剩、自願接種者眾，將評估提供更多自費疫苗。

但AZ公費疫苗打氣不佳，到貨近31萬劑，到19日僅3萬2千多人接種，立委擔心後續若突然來了數百萬劑，如何處理？指揮官陳時中說，先前兩批疫苗抵台前，指揮中心都是臨時被通知，下批要是來太多「我們可能就不會收了」，如突然進了500萬劑無法消化，會跟藥廠提出反對。

莊人祥說，國內連著兩批AZ疫苗效期均偏短，若廠商最近通知供貨，指揮中心將了解數量、效期及施打時程，要求對方提供效期較長的疫苗，以及分批運送。

至於19日各地開放預約接種自費AZ疫苗，每天提供60個自費AZ疫苗名額的台大醫院，到5月3日共540個名額已額滿；台北馬偕有600人預約，部桃240個名額預約瞬間額滿；成大醫院每周開放兩天共120個名額，未來四周名額都被預約光；嘉義長庚醫院、屏東基督教醫院4月也額滿。

台東縣林姓男子19日預約接種，他說暑假有出國計畫，國外疫情嚴重，擔心不打疫苗、光靠口罩很難做好防疫，「有人質疑AZ疫苗防疫效果比流感疫苗還低，但至少比完全沒防疫要好吧？」

成大醫院說，自費疫苗接種身分有限制，21日開打可能有些人不符資格或身體不適而無法注射，現場是否會釋出名額將視情況決定。

此次自費接種對象包括商務、出國工作、留學及就醫等人道考量者，是否開放更多人自費接種？莊人祥說，現在剛開放自費，需再觀察，目前預約人數仍在可供應範圍，如預約人數逼近5千人，且公費疫苗有剩，就會釋出更多疫苗到自費接種。

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