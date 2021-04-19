氣候危機 全球減碳 台灣在哪裡？

歐盟計畫2023年就要優先對進口高碳足跡商品課徵碳關稅，台灣有不少汽車零組件等五金業的國際隱形冠軍，都是高排碳生產者，將首當其衝。記者許正宏／攝影

新北市萬里產業道路旁的金鍛工業廠房裡，不斷傳出「咚、咚」巨大聲響。廠房外觀雖不起眼，做的是要銷往歐洲各大知名車廠的懸吊系統組件。總經理江漢宗拿起一支控制臂說，這支在7、8年前被要求減碳 30%，性能還要更好，「我們做到了，但聽說以後會更嚴格，要被收『碳關稅 』。」

海嘯還很遠？政府沒通知怎麼做

江漢宗指的「碳關稅」是歐盟打算在2023年、也就是兩年後，要依生產過程的排碳高低、對進口商品開徵關稅。原本看不見摸不著、排了也沒人知道的二氧化碳、甲烷等溫室氣體，將成為廠商不得不支付的成本。江漢宗說，大家都說這是產業界的大海嘯，但「感覺海嘯還很遠，政府也沒通知該怎麼做，就先看看吧」。

這位出口供應鏈一環的零組件老闆，說出了兩件事：第一，「碳關稅」不只是產業界的大海嘯，更是1場氣候危機引發的「第三次世界大戰」，差別在於這次戰場遍布每個國家，用的武器是關稅，想消滅的敵人是隱形的二氧化碳。

第二，以出口導向為經濟基底的台灣 ，政府至今仍未看見，或假裝沒看見海嘯。

環保與經濟 已打包成同一件事

減碳、課關稅，是國際面對氣候危機的重要手段。歐盟2019年宣布「歐洲綠色政綱」，提出2050年達到排碳增減相抵的「碳中和」目標，才能在本世紀末前，把全球升溫控制在攝氏1.5度以內。因此祭出碳關稅，要求供應鏈一起行動。台灣出口倚賴的美國也有意跟進。

減碳行動不僅攸關地球存續，更是台灣經濟的存亡關鍵。「環保」與「經濟」不再是天平的兩端，現在已打包成同一件事。聯合報系願景工程關注減碳議題，推出「碳鎖台灣」專題報導，揭示氣候變遷早已衝擊台灣的生活日常，政府沒有對策，企業先行自救。我們將持續追蹤這一關係台灣生存興衰的重大課題。

未轉型減碳 將從供應鏈中消失

「這是國安危機！」國泰金控投資長、亞洲投資人氣候變遷聯盟主席程淑芬說，台灣經濟命脈是出口貿易，一旦歐盟、美國開始課碳關稅，等於逼國際品牌企業非找綠色代工或供應商不可；台灣若不及早因應，將從供應鏈中消失。反之，「企業永續治理做得好，再活100年沒問題」。各國新世代都展現對氣候危機的焦慮感，「未來總統參選人若沒有氣候治理的視野和主張，肯定選不上」，她說。

曾任環保署長的台灣永續能源研究基金會董事長簡又新指出，不只出口產業，碳關稅將嚴重衝擊台灣整體經濟；氣候危機不只是淹水、乾旱，而是若不朝減碳轉型，「肯定影響國家興衰」。

碳中和願景 南韓文在寅帶頭拚

各國早就起步應對，但台灣官方腳步蹣跚，未見對策。南韓總統文在寅去年底以「在為時已晚之前」為題，發表「2050南韓碳中和宣言」，電視演說罕見以黑白呈現。他說，30年後韓國夏長冬短、酷暑和「熱帶夜晚」等極端氣候將頻繁出現，「碳中和」對製造業占比高的韓國來說是艱困挑戰，政府將集中力量實現碳中和目標，化危機為轉機。

環看世界，至少有127國、524個城市宣示「2050碳中和」的氣候願景，但台灣呢？

過時溫管法 台灣面臨減碳困境

台灣仍然依賴過時的「溫室氣體管理法」，僅要求2050年排碳量至少減到2005年的一半，簡又新說，更嚴重的問題是，依政府非核家園規畫，2025再生能源達到兩成，台灣仍有八成靠煤和天然氣發電，「到時候人家用碳關稅伺候，我們就完了」。

本月22日，美國總統拜登將主持全球領袖氣候峰會，可能跟進歐盟提出碳關稅計畫，台灣自然也受衝擊。