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已虧損12.3億港幣 壹傳媒有意出售台灣蘋果日報

記者林宸誼／即時報導
壹傳媒有意出售台灣蘋果日報。聯合報系資料照片／記者陳柏亨攝影
壹傳媒有意出售台灣蘋果日報。聯合報系資料照片／記者陳柏亨攝影

香港壹傳媒19日在港交所發布公告，全資附屬公司Database Gateway Limited為賣方，與潛在買方訂立不具法律約束力的諒解備忘錄，買方擬收購賣方出售目標公司Amazing Sino International Limited全部已發行股本，包括台灣蘋果日報業務及位於台灣的一所物業。

壹傳媒股價19日收港幣0.18元，下跌2.67%。

根據香港壹傳媒先前公布財報，集團淨利從2015年的港幣1.69億元，之後就一路虧損至今，營收也連年下滑，近年的減幅皆高達兩位數，累計近3年壹傳媒虧損已達港幣12.29億元（約1.63億美元）。

公告指出，目標公司為公司於英屬維京群島註冊成立的全資附屬公司，持有各種資產，包括集團的台灣蘋果日報業務及位於台灣的一所物業。

公告提到，諒解備忘錄的訂約方仍在討論可能包含在建議出售中的確實資產及業務，因此可能需要進行若干重組，而建議出售中僅包含集團台灣蘋果日報業務的若干部分。

因此建議出售的確實事項會即將訂立的正式協議中訂明，無論如何，建議出售目的使集團理順資源，並將資源集中於集團有利可圖的業務，從而提升集團的整體業務表現。

公告還指出，雙方尚未就建議出售訂立具法律約束力的協議，根據上市規則第 14 章，倘建議出售落實，交易將構成本公司的須予公布交易，將按照上市規則之適用規定，在適當時候另行作出公告。

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想賣台灣蘋果日報 壹傳媒稱已與買家簽訂備忘錄

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