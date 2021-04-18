丁怡銘回鍋政院 藍轟：破壞政府體制「辭假的」

行政院前發言人丁怡銘（左）去年引發「牛肉麵風波」，行政院長蘇貞昌（中）還帶著他向業者道歉。（本報資料照片）

台行政院前發言人丁怡銘回鍋行政院擔任有給職顧問，比照13職等簡任官，月薪約12萬元台幣（約4243美元）。綠營立委認為，這是行政院權責相依，在野黨應尊重行政院人事權，若做不好，行政院也會去承擔。藍營等在野黨則批評，這項任命破壞政府體制，可見丁怡銘先前根本是「辭假的」。

國民黨 立院黨團首席副書記長陳玉珍批評，民進黨 政府利用公部門的資源，拿人民納稅錢作為豢養派系的工具，不管犯多少錯誤，只要是自己人就可以視而不見；這項人事任命除了破壞政府體制，也打擊公務員士氣，更可見丁怡銘先前的辭職都是假的。

國民黨立委洪孟楷表示，從丁怡銘事件可看出，蘇內閣小圈圈用人風格，明明犯了這麼嚴重的缺失，竟不降反升、搖身一變成為政院顧問，人民能對這個政府有信心嗎？蘇貞昌用來用去，只能找這樣的人選，是否代表整個共犯結構，丁已掌握太多秘密，以致無法切割？

國民黨立委李貴敏說，先前就有聽聞丁怡銘請辭後仍在政院工作，她在3月下旬向相關單位索取資料，政院卻回應含糊，還以踢皮球方式轉至不同窗口，最後拿「個資 法」為由，不提供資料，迴避立委監督，顯見整個國家體制已經失控。

民進黨立委林俊憲說，行政院顧問一職是行政院長的人事權，聘用的人要去負責，國民黨不應該多去干涉、反對，這是執政黨的權力，做好做壞，執政黨都要去負責，過去國民黨執政也是如此派任，並非所謂破壞文官體制。

林俊憲說，丁怡銘有歷練過發言人職務，相信有蘇院長欣賞他能力的地方，畢竟權責相依，外界要尊重人事權，讓丁怡銘有時間去展現能力，做不好再說，不要還沒做就反對。

綠委：要注意社會觀感

但民進黨立委陳亭妃說，人事任命雖是行政院權責，但也要注意到社會觀感。

民眾黨立委張其祿說，行政院偷偷將丁怡銘聘回去，滿不可取，因為除了牛肉麵事件外，民眾黨去年11月17日曾赴監察院檢舉丁怡銘等人，利用行政資源製作哏圖攻擊在野黨立委違反行政中立，這些違法失職、濫用政府權力等狀況都沒明確交代，又偷偷復職，會讓輿論覺得是「辭假的」，實在非常不宜。