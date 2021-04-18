三毛辭世30年 首部家族認證傳記「我的姑姑三毛」出版

陳天慈與姑姑三毛照片合影。圖／時報提供

以「撒哈拉的故事」等書風靡華人 世界的三毛，即使已辭世30年，依然不曾被讀者遺忘。今年是三毛辭世30年，皇冠出版社將其作品重新改版並舉辦紀念講座，時報則將於20日出版三毛姪女陳天慈寫的「我的姑姑三毛」，該書也是三毛家族唯一認證的三毛傳記。

陳天慈是三毛大弟陳聖的女兒，曾被三毛形容為「特別的天使 」。三毛在她高中時辭世，如今她旅居加拿大，成為三毛最忠誠的粉絲。陳天慈成立北美三毛文化旅遊研究會，在各地推廣三毛文化與旅遊事業，兩年前更以三毛丈夫荷西故鄉西班牙為首站，推出「三毛足跡之旅」。

「她用她的方式在我們心裡凍齡，今天我們用我們的方式讓她重生。」在讀者眼中，三毛的一生浪漫又傳奇。但在陳天慈的筆下，三毛還原成熱愛家人、充滿好奇心和童心、永遠長不大的姑姑。「姑姑是用獨特的方式帶領我成長的人」，陳天慈回憶，三毛總是擔心她「考試考太好」，因為對課本知識的追求影響一生只有一次的童年。

三毛辭世後，曾有人質疑「撒哈拉的故事」的真實性，認為荷西只是三毛幻想中的情人。陳天慈為此親訪荷西在馬德里的家，參觀了他成長的臥室，也從荷西家人口中得知他對三毛的癡戀—兩人總有聊不完的話題，和一般年輕人一樣互相依偎。

「三毛是一個時代的記憶。」時報出版社董事長趙政岷指出，在出國旅行受到箝制的戒嚴時代，勇敢流浪作夢的三毛成為四、五年級生的青春偶像。解嚴後出國旅行成為台灣 人的日常，三毛逐漸被新世代讀者遺忘，其自由靈魂卻成為對岸學子追隨的目標。三毛位於新竹五峰鄉清泉部落的故居「三毛夢屋」成為陸客來台必訪景點，還有陸生形容來到此地「血液凝結了」。

「新世代的台灣讀者對三毛『斷片』了。」趙政岷表示，出版此書希望接起兩代、兩岸讀者之間的斷層。他透露，陳天慈的三毛書寫只是開始，未來她還會針對三毛的文學和台灣社會之間的連結，做更深入的挖掘。