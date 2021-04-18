台壽豐史上第2強震 測報中心：今年地震恐比去年頻繁

地震報告。圖／氣象局提供

台灣 花蓮18日深夜10時11分至10時14分，3分鐘內連搖2次，全台有感，各地「國家警報」狂響，嚇壞不少民眾，兩起地震 規模分別為5.8及6.2，震央都在花蓮壽豐鄉。中央氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，此次規模6.2地震為今年台灣陸地最大震，今年地震比往年還頻繁許多；該處地震也是1990年有紀錄以來第二強震。

陳國昌表示，規模5.8為前震，3分鐘後也就是晚上10時14分又發生規模6.29地震，可說將近規模6.3地震，位置相差不多，如果以位置跟深度來看，雖然有一點差距，但都在誤差範圍內，因此認為是在同一個構造發生，今年已經發生兩次規模超過6的地震，18日深夜是今年最大地震。

陳國昌說，今年地震可能比去年還要頻繁許多，今年規模5以上地震次數已經有12次，若跟歷年平均值比較算是多很多。地震原因是非常純粹的板塊碰撞作用造成，整個花東縱谷都是菲律賓海板塊、歐亞大陸板塊交界處，碰撞點雖是靠近南邊，也就是台東境內，但在碰撞之後，實際上作用力並不代表位移方向，菲律賓海板塊碰到堅硬的歐亞大陸板塊無法推，只好往北走，導致花東縱谷兩個板塊互相推擠、交錯，甚至兩邊移動。

陳國昌說，該處附近地震非常頻繁，不過壽豐實際位置較靠山區，算是在比較堅硬的中央山脈旁邊，附近周邊5公里至10公里範圍內過去地震並不多，以地震規模來看，1990年有紀錄以來，該地規模5以上地震只有20個，如果加上18日2個就是22個。

陳國昌說，花東縱谷北邊到南邊有5、6個斷層之多，不過在地質上都把花東縱谷視為一個大斷層，最北邊的位在花蓮市附近，前年2月6日就發生過地震。他說，大斷層主要是板塊交界處，兩邊是不同板塊，如果靠近歐亞大陸板塊、也就是18日壽豐發生的位置，接近中央山脈一帶，地震反而沒有在外海菲律賓海板塊這麼多，總體來說當地沿海地震比較多，山邊比較少，18日地震算是比較特殊。

陳國昌說，如果以附近構造區域來看，此次規模6.2地震實際上是1990年以來該處第二大地震，最大規模是1990年規模6.5地震。

外界好奇此次地震能量大小如何計算，陳國昌說，有些人習慣用原子彈、核爆計算地震能量，不過兩者狀況並不一樣，但核爆可以偵測，跟地震震波完全不同，原子彈波形、能量分布、頻率也跟地震都不同，如果純粹用核爆或原子彈能量比對地震能量，等於看到整體的一部分，「只摸到象腿，而沒有摸到象的全身」。