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「我家的貓比國家警報快」 台灣連2震吊燈晃不停嚇壞了

記者劉明岩／彰化報導
今天晚間花蓮接連發生地震規模5.8及6.2地震，彰化震度均達4級，很多人都嚇了一大跳。圖／記者劉明岩翻攝
今天晚間花蓮接連發生地震規模5.8及6.2地震，彰化震度均達4級，很多人都嚇了一大跳。圖／記者劉明岩翻攝

「頭一次收到手機訊息，比地震還快！」18日晚間花蓮接連發生地震規模5.8及6.2地震，彰化震度均達4級，很多人都嚇了一大跳，尤其家中養貓的民眾，發現手對地震的敏感度，還比國家警報更快。

這兩次地震震央都在花蓮壽豐，發生晚間10時11分規模5.8、深15公里，第二欠是10點14分，規模6.2、14公里，彰化震度都達4級，這是彰化近來少見的中級地震，很多人在收到國家警報訊息後，都嚇了一跳，以為又是在測試，沒不到3秒鐘後，開始地動天搖。

網友在網友開始不斷留言，有人說：「好可怕」，詹姓市民家裡的吊燈搖來晃去，直說「嚇壞了」；也有人說：「正想睡覺，結果就搖醒了！」 更有說：「一次遇到國家級警報比地震快」。

大家以為搖了一次就沒事，沒想到3分鐘後，又搖了一次更大的，陳姓主婦說：「我不敢洗澡了，等一下來得更大比麼辦？ 」

劉姓貓主人說，看電視時，原躲在窗台睡覺的貓，突然跳起來，四處逃竄，隨後手機的國家級警報突然大響，原來貓發出的警報比國家警報還快。

彰化縣消防局立即要求所有分隊調查，到目前為止，還未傳出災情。

影片來源：聯合新聞網

地震 手機

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