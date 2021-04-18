台調查局影片遭曲解 學者：中共認知戰手法升級

台調查局學員自行拍攝影片遭特定人士轉傳並引起曲解。學者指出此手法可能是中共對台認知戰新攻勢。（圖取自Pixabay圖庫）

台調查局「抖肩舞」影片遭特定人士轉傳，並引起曲解。長期關注中共 的戰略學者林穎佑指出，此手法可能是中共對台認知戰新攻勢，相較過去憑空杜撰，現在轉由尋找真實素材再移花接木打擊。

知名網路實境節目「木曜4超玩」以「一日系列」深得粉絲喜愛，近期製作單位則與職司犯罪偵查的調查局合作拍攝「一日調查官」影片，並於15日對外播出，頗受好評。

不過，有不知名的網友16日在社群平台張貼一部過去調查局學員自行拍攝、模仿「抖肩舞」影片，並說「這是現在台灣 調查局的新形象影片，是有救，或沒救了」，隨後在各大社群網站大量轉載，引起關注中共對台認知作戰（Cognitive Warfare）手法的學者關注，質疑可能是認知戰另類方式，值得注意。

中華戰略前瞻協會研究員林穎佑表示，此影片為中共對台認知戰手法的升級，有別於過去憑空杜撰虛假消息，這次「是真的有這個影片」，影片來源是調查局過去受訓完畢時，學員所拍攝的結業式短片，而中共網軍尋找台灣真實存在的素材，並加以移花接木進行打擊，以此削弱執法單位的形象，是輿論戰的新攻勢。

林穎佑指出，美國許多智庫均有探討中共輿論戰的攻勢，目前除了傳統的武嚇外，類似這種不實訊息的文攻更為重要，目的是破壞台灣內部的團結、激起對立，進一步讓民眾不信任政府及執法機關，針對認知作戰、輿論戰的升級，台灣不可不慎。

至於如何防範，林穎佑認為，政府可成立如「快打部隊」、不實訊息的「快速反應部隊」單位，針對任何假訊息或爭議訊息，在發酵前立刻澄清，例如近日網路流傳「政府引進日本污水」假公文，政府部門便立刻指出錯誤、對外澄清；台灣頻繁遭受假訊息攻擊，加上目前各國相當重視不實訊息防範，台灣可藉此機會強化與他國交流。

林穎佑也提到，民眾收到相關訊息還是應培養判斷能力，在轉傳前冷靜思考一下，並利用各種不同媒體交叉比對與事實查核網站進行查核。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲分析，這是一個國家級的團隊在作業，與過往內容農場、中國 網路志願軍作法有所差異，也間接印證中國更系統化「融媒體」，讓操作手法更細緻、更難以辨別，同時這也是認知作戰的一環，藉由大數據精準了解目標市場的群眾喜好，藉此操弄情緒。

蘇紫雲表示，認知作戰中最容易切入的點就是「情緒」，藉由情緒產生反射動作，最低階的動作就是讓被影響者「轉傳不實訊息」，進一步則是「以實際行動影響他人」。

蘇紫雲舉例，美國聯邦調查局（FBI）去年曾製作一部宣導短片，片中提及中國藉由成立假商業公司，邀請退伍美軍以2000美元、來回機票的酬勞發表論文，無形中也將軍方的機密外洩，台灣不可不慎；反觀這次調查局的影片，內容為調查官拍攝的結業式短片，而FBI去年8月也曾拍攝「FBI dance」的風趣短片，同樣不是真正的招募短片。