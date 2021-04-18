台灣達3標準卻未列匯率操縱國 央行公開對美說帖

美國財政部16日公布匯率報告，台灣符合涉及操縱匯率3項標準，但卻未被列為匯率操縱國。台央行18日表示，先前已對美方提4項說明。(美聯社)

美國 財政部16日公布匯率 報告，台灣符合涉及操縱匯率3項標準，但卻未被列為匯率操縱國。台央行 18日表示，先前已對美方提4項說明，包括建議美方考量疫情期間，暫緩判斷是否為匯率操縱國的3項檢視標準。

美國財政部每年4月、10月會公布匯率報告，對於匯率操縱國設有3項標準，分別是對美國商品貿易順差達到200億美元以上，經常帳盈餘占該國國內生產毛額（GDP）比重超過2%，以及淨買匯金額占該國GDP比重超過2%。

美國財政部16日公布匯率報告指出，台灣、越南、瑞士都符合上述3項標準，但沒有足夠證據可判定「操縱匯率」，結果3國都沒被列為「匯率操縱國」。不過美國財政部也說，會與台灣展開進一步接洽。

台央行18日表示，在美國發布匯率報告前，已提供「台美經貿關係新台幣匯率走勢」報告作為雙方溝通基礎，在溝通時強調央行匯率政策實施目的是維持外匯市場秩序及金融穩定，並未意圖獲取不公平貿易優勢或影響國際收支的有效調節。

央行指出，在當前金融自由化及資本自由移動下，大部分全球外匯交易與進出口貿易相關性小，而國際資金鉅額且頻繁移動已成為影響匯率波動的主因，導致衡量均衡匯率更為困難。

央行表示，已對美方報告常引用單一模型來評估新台幣匯率低估情形充分表達不同觀點。

央行進一步說明，台灣與美國長期以來存在緊密且互利的雙邊貿易關係，且在科技供應鏈上是重要夥伴，未來將基於互動良好的基礎上持續溝通。

央行對美提出的報告明列台美貿易失衡擴大原因以及央行干預外匯市場原因，並對美方提4項說明。

第一，隨著全球價值鏈興起，台灣出口以中間財為主，新台幣對美元匯率 變動對貿易的影響不若以往，此外，台灣資金與外資進出比商品貿易資金更能決定匯率走勢，換言之，若要以以新台幣對美元匯率做為調整台美貿易失衡的工具，將更為困難。

第二，美國的貿易入超反映美國儲蓄小於投資，在美國未解決國內儲蓄不足問題前，限制與其所稱匯率操縱國的貿易，只會將美國貿易逆差重新分配至其他貿易對手。

以去年為例，美國對中國入超較前年減少344億美元，但對瑞士、越南、墨西哥、台灣、泰國、馬來西亞、南韓、愛爾蘭及印度等國入超均擴大 。

第三，台灣是小型開放經濟體，干預匯市是必要的貨幣政策工具之一，實際上，這樣的做法等同於美國實施量化寬鬆政策，目的是要達成央行法定職責。

第四，考量疫情及美中貿易戰，現行3項標準暫不宜作為美方評估貿易對手國的經貿與匯率政策的指標，建議美國或可考量在疫情期間，暫緩此3項標準。