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日月潭底挖到寶？赫見275年前清乾隆時期墓碑

記者賴香珊／南投報導
臉書專頁「日月潭一等高」貼文分享，日月潭底墓碑照，引發網友熱議。圖／翻攝自「日月潭一等高」臉書粉絲專頁
臉書專頁「日月潭一等高」貼文分享，日月潭底墓碑照，引發網友熱議。圖／翻攝自「日月潭一等高」臉書粉絲專頁

台灣旱情嚴峻，日月潭水情低迷，潭底更因乾旱大片裸露，除了垃圾，還有人撿回手機，近期臉書專頁「日月潭一等高」更分享貼文，稱有網友發現有清朝乾隆時期墓碑，而依上頭記載年代，距今已275年直呼「算挖到寶嗎？」也引發討論。

「日月潭一等高」粉絲專頁昨天深夜PO文表示，「有網友跟哥分享了一個驚奇事，說他今天（17日）去日月潭的岸邊觀光，發現了一個275年前的古蹟」，令粉專管理員驚呼「這.....算挖到寶嗎」，好奇上網貼文求解，且引發網友熱議。

然根據該墓碑上，右邊文字載明「乾隆丙寅年修」，中間則為「蔡公諱天碑佳城」，左邊刻有「陽男子孫立石」；留言中，有熱心網友查詢發現，「佳城」一詞出自中國古小說集「西京雜記」指的就是「墓地」的意思，該碑石就應是墓碑無誤。

而依碑上「乾隆丙寅年修」是乾隆11年，推估1746年修建，不少網友直呼「古蹟」、「發財了」等；但也因該墓碑已斷裂，並未連結墓地，部分網友認為可能是遭被亂倒廢棄物，也有網友覺得應該是水庫建成前先行撿骨，而將墓碑棄置原地。

對此，民俗專家廖大乙說，該墓碑上文字排列及字數，3行文字符合「兩生抱一老」原則，且從「陽男」子孫，而非「陽世」可判定是往生者是在很重男輕女的清代當時逝世，「修」字代表墓碑修整過，且應是在民國近代修整的，並非古蹟。

廖更表示，依其幫人修整墳墓造碑經驗，「修」代表墓碑修整過，且加「修」字後才符合「生老病死苦」字數輪算至「生」的原則，該碑材質及刻法都是民國近代作法，非清代碑，只是延續舊碑刻法，很可能是洪水或土石流被沖到該處的。

臉書專頁「日月潭一等高」貼文分享，日月潭底墓碑照，引發網友熱議。圖／翻攝自「日月...
臉書專頁「日月潭一等高」貼文分享，日月潭底墓碑照，引發網友熱議。圖／翻攝自「日月潭一等高」臉書粉絲專頁

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