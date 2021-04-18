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自爆打完AZ疫苗頭痛發燒 柯文哲：不打會變政治事件

記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市長柯文哲今自爆打完AZ疫苗後，當晚就頭痛發燒。聯合報系資料照
台北市長柯文哲今自爆打完AZ疫苗後，當晚就頭痛發燒。聯合報系資料照

台北市長柯文哲12日接受AZ疫苗接種，隔天上班表示自己「還可以上班」，但柯今出席第九屆台灣兒童醫療貢獻獎頒獎典禮時提到，他13日確實有上班，但12日晚上就頭痛發燒，「新冠肺炎止痛藥還在這」。

柯文哲致詞時表示，社會醫療進步帶給人類很多福祉，但現在發生新冠肺炎，才發現除了科技外，第一線醫療人員比科技重要；很多剛畢業的醫學系學生充滿熱情，「不過醫療糾紛被告2次後就熱情沒了」，不過最困難的不是面對挫折打擊，而是在面對挫折打擊時沒有失去熱情。

提到新冠肺炎疫情，柯文哲說，也不曉得有無其他疫苗可以進來，不知道會拖到何時，夏天到了戴口罩很痛苦，打2劑之後就可以不用戴口罩也不錯；自己打完疫苗後，第2天是有上班沒錯，「不過當晚已經頭痛發燒了」，他耐力太強還是去上班，結論是這樣，「新冠肺炎止痛藥還在這」。

柯文哲說，妻子陳佩琪說不想打AZ疫苗，想打其他廠牌的疫苗，他自己則回應隨便，「但我說我不打會變政治事件，所以還是乖乖去打」。

對於柯文哲自爆自己打完疫苗後發燒，北市府發言人陳智菡表示，柯文哲確實有晨會中提到，自己打完後不太舒服，隔天也不舒服，有點疲憊，所以打完當天及隔天都比較早睡，不過柯文哲之前就說過，打完疫苗一開始可能有不舒服感覺，通常會備著止痛藥。

北市衛生局疾病管制科長余燦華則表示，一般打完疫苗較常見的副作用為身體不適、疲倦頭暈等，可自行上衛福部網站通報，並持續監測狀況。

北市府原定就規畫分批接種，就是怕有不舒服時，該名長官可以休息，所以台北市副市長黃珊珊就沒有在12日與柯文哲一起接種施打疫苗。

疫苗 柯文哲 新冠肺炎

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