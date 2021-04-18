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中國軍機頻傳擾台 澳媒：坎培拉就台海衝突做最壞準備

中央社／雪梨18日電
「澳洲金融評論報」獨家報導，澳洲軍方官員披露，針對美國與中國可能在台灣海峽爆發戰爭的最壞情況，澳洲可能會配合美國行動。圖為中國殲16戰機。（取材自台灣國防部網頁）
「澳洲金融評論報」獨家報導，澳洲軍方官員披露，針對美國與中國可能在台灣海峽爆發戰爭的最壞情況，澳洲可能會配合美國行動。圖為中國殲16戰機。（取材自台灣國防部網頁）

澳洲金融評論報」近日獨家報導，不具名的澳洲軍方官員披露，針對美國與中國可能在台灣海峽爆發戰爭的最壞情況，澳洲政府可能會配合美國行動。

「澳洲金融評論報」（The Australian Financial Review，AFR）網站16日晚間發表名為「因應緊張升級，坎培拉為台灣衝突做準備」（Canberra prepares for Taiwan conflict as tensions escalate）的獨家報導。

報導說，澳洲政府內部針對台灣海峽局勢的準備工作，已經急遽升級（has sharply escalated）。

一位不具名的澳洲軍方官員向「澳洲金融評論報」表示，面對台海局勢升級，對於美國與中國可能就台灣問題爆發戰爭，澳洲到底要在多大範圍和多大程度上投入協助，澳洲軍方展開討論。

另一位不具名前澳洲軍方官員說，澳洲軍方可能會派出潛艦、海上巡邏機、空中加油機，也可能會派出楔尾鷹（Wedgetail）空中預警機和超級大黃蜂戰鬥機，配合美軍在關島、菲律賓甚至日本的基地行動。不過，他認為澳洲出動軍艦應戰的可能性較低。

報導說，澳洲、美國及其盟友的意圖，是要迫使中國放棄入侵台灣領空和孤立台灣。

報導提到，12日有25架次中國人民解放軍軍機擾台事件。報導指中國軍機擾台，是意圖讓入侵台灣領空的做法「正常化」，並且要嚇阻外商投資台灣。

報導引述一位不具名澳洲外交消息人士說，澳洲當局正密切注意事態發展。

報導提到，澳洲國防軍司令康貝爾（Angus Campbell）15日透過視訊向印度「瑞辛納對話」（Raisina Dialogue）論壇表示，台海戰爭將會帶來「災難性」後果；他要求中國政府應該與台灣領袖對話以化解分歧。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）防衛、戰略及國家安全研究主任休布瑞吉（Michael Shoebridge）提醒，澳洲必須要與美國和日本站在同一陣線，協力抵抗中國。

澳洲 台灣 中國

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