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籲美不要越線 中國副外長：台灣牌是一張危險的牌

中央社／台北18日電
中國外交部副部長樂玉成。新華社
中國外交部副部長樂玉成。新華社

中國外交部副部長樂玉成16日接受美聯社專訪時稱「兩岸統一是歷史進程」，但未指出任何時間點。對於日前美國前參議員陶德率團訪台，樂玉成則稱「台灣牌是一張危險的牌」，美國不應越線。

根據中國外交部官網今天發布的文字實錄，樂玉成在16日接受美聯社專訪，除了提及美國總統拜登（Joe Biden）上台後的中美關係發展、即將舉行的氣候領袖視訊峰會、國際關注的新疆人權與香港選制外，也提到了台灣議題。

根據文字實錄，樂玉成在回應「美國有很多人猜測中國可能會比預期更早把台灣重新納入大陸治下。中方是否有台灣回歸的時間表」這一問題時，僅強調「這是一個歷史進程」。

樂玉成說，中國國家統一是不可阻擋的歷史進程和大勢，任何人、任何勢力都阻擋不了。「我們永遠不會允許台灣獨立，中方維護國家主權、安全、統一的立場堅定不移」。

樂玉成並稱「願盡最大努力爭取和平統一的前景，同時不承諾放棄其他選項，任何選項都不排除。」不過在訪談中，他並未說明具體時間或任何時間表。

此外，數日前美國前參議員陶德（Chris Dodd）受拜登所託，率團訪台，與總統蔡英文、台灣朝野各黨政治人物會面、交流，傳達「拜登對美台關係承諾」，並稱「現在是美台關係有史以來最強健牢固的時刻」。

對於這場訪問，樂玉成則稱「台灣牌是一張危險的牌」，美國不要打這張牌。

樂玉成在訪談中強調，無論是低級別還是高級別，中國堅決反對任何形式的美台官方往來，「一個中國」原則是中國的紅線，絕不允許「越線」行為。

他不忘重申中方一貫態度，稱台灣問題涉及中國的核心利益，中國政府在台灣問題上沒有任何妥協的餘地和退讓的空間。

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