F-5E失事28天後 飛官潘穎諄遺體在屏東漁港被尋獲

今天上午6時許，在潮間帶看到橘色風行衣，衣著上有上尉官階的識別軍銜，確認就是失蹤28天的飛官潘穎諄。（圖：讀者提供）

兩架F-5E戰機上月22日下午在空中擦撞失事墜海後，國軍以潘穎諄的彈射椅發現地滿州鄉港仔村為中心點，以往南北各延伸9公里長海岸線、向西3公里的山區為範圍，執行海上、岸際、山區和水下搜尋作業，終於在第28天於南仁漁附近礁岩縫尋獲。

搜救人員說，在滿州鄉九鵬村海岸尋獲潘穎諄貼身的飛行頭盔、救生衣、左腳軍靴和戰機殘骸後，即畫定該海域海岸礁岩區為重點搜尋區。

據了解，近期當地風浪相當大，搜救更加困難，今天上午６時許，海軍陸戰隊特搜中隊見風浪轉小準備下水繼續搜尋，在潮間帶看到橘色風行衣，衣著上有上尉官階的識別軍銜，確認就是失蹤28天的飛官潘穎諄。

今天上午6時許，在潮間帶看到橘色風行衣，衣著上有上尉官階的識別軍銜，確認就是失蹤28天的飛官潘穎諄。（圖：讀者提供）

執行水下搜索的國軍搜救人員說，能體會潘穎諄親友從最早焦急懷抱希望，到希望「生要見人、死要見屍」的複雜心情；尋獲潘穎諄貼身裝備的九鵬海岸一帶礁岩區，評估是潘最有可能的位置，執行水下搜索前都會默禱，或到當地的廟宇祭拜，期盼奇蹟出現，遺體今天上午尋獲，總算給家屬一個交代。

今天上午透過海鷗救難直升機將遺體送回台東，直升機8時43分降落鵬園基地停機坪，8時48起飛返回第七聯隊，相關後續由七聯隊持續處理中。

空軍司令部進一步表示，對於本次事件造成兩位優秀飛行員殉職，本部深表遺憾與不捨，後續將配合地檢署辦理相驗，並協助家屬辦理治喪事宜。

空軍司令部說，本部已深刻檢討相關失事原因，重新檢視各項機務整備，嚴格要求所屬落實各項戰備整備訓練與風險管理，以杜絕類案再生。

來源：聯合影音網