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「台灣」寫進聯合聲明 日媒：日本抵抗到最後一刻

記者雷光涵／台北18日電
美日聯合聲明52年來首次提台。（取材自環時網）
美日聯合聲明52年來首次提台。（取材自環時網）

對於將「台灣」寫進美日領袖會談聯合聲明，日本媒體說，日本抵抗到最後一刻。有日本官員認為，這份聲明勢必招來中國的經濟報復，憂心釣魚台周邊情勢升高，或在中國境內的日本人有被逮捕成「人質」的風險。

美日領袖會談事後聯合聲明提到：「強調台灣海峽和平穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸議題。」這是相隔52年來，美日首腦再次將台灣寫進聯合聲明。17日清晨日本主流媒體的網路新聞，皆以「明確寫入台灣」為頭條要聞。

安倍政府時代曾兼任國家安全保障局長的兼原信克指出，這場峰會，美國要的是日本「拿出誠意來」，對日本釋出的訊息是：台海議題「（也）是你的問題」。若台灣海峽情勢緊迫，美國從本土馳援不及，須得到同盟國日本的支援。

今年3月美、日國防部長與外交部長的「二加二」會談後，已公開點名批判中國不守國際秩序，確認台灣海峽和平安定的重要性。但日本官員告訴日媒，「首腦聲明的分量不同」，對觸及台灣問題十分不安。聲明拍板前，日本還在抵抗，最後被美國強勢主導。

日媒指出，兩國在整體結論上調性一致，各別議題則有明顯的「溫度落差」，立場不同，比如台灣議題。美方對這次的成果「不算滿意」，認為日本缺乏台海情勢的危機感，應在聲明裡更強調台灣問題。

美國官員告訴日媒，日本政府顧慮對中國的經濟依存很狡猾，「有點不平等」。但從日本的角度，美國有經濟實力觸怒中國，日本的經濟結構不同，這對日本又何嘗是公平的要求。有日官員嘆，「日本在實質上已被捲入美中競爭」。

兼原信克指出，中國是日本重要的鄰國，菅義偉一定想避免做出具體承諾，以建立與拜登的情誼優先。但是印太在未來二、三十年都將是外交熱區，「日本再怎麼閃避，總有一天要給出答案」。

政治評論員田崎史郎說，日本在書面聲明及記者會的發言是展示「共同抗中」的立場，重點是「兩人在私下會晤的時候，說出了什麼真心話」。田崎認為，日本政府不該只是聽美國的指示，要從自身國家利益來對應。

朝日新聞指出，菅義偉自認搶到「訪美第一棒」是外交勝利，不過在對中策略上讓人有準備不足的感覺。聲明提及台灣，勢必引燃中方的反彈，對抗可能的軍事威脅、經濟報復，菅政府似乎沒有跨部會擬好戰略。其實現在對美、對中，日本的戰略價值都提高了。

日本外務省有官員說，「在拜登外交啟動前，日本應該搶先擬定對中戰略，主導對美、對中的外交」。很可惜這四個月以來，菅義偉都是被動而為。

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