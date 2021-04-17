「中國已可平視」之後 「你永遠是我的大哥」又見仰視

最近中國 大陸領導階層對內和對外都頻頻使用「中國已可平視」的用語，講的當然不是法律上的平等，國父臨終時唯一掛心的「以平等待我之民族」，早在國民政府時代即已隨不平等條約廢除而達成。楊潔篪回嗆布林肯的話最清楚：「你們沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發同中國講話。」他指的是政經軍實力，美國都不可再俯視中國。

美國從俯視西方國家，到蘇聯解體後俯視全世界，憑仗的當然是兩次大戰扮演的救世軍，以及之後的世界警察角色，更築起無可替代的道德高度。但在兩極對立時期，中情局在第三世界翻雲覆雨，已讓所有人看清「美國優先 」下道德的脆弱，至如中東油田地區百年殺戮，更不要說惡名昭彰的關達那摩灣拘留中心，偽善和雙標已算是寬大評價了。

就像為美國前副總統高爾贏得奧斯卡獎的環保紀錄片「難堪真相」一樣，環保團體很快發現，光是高爾一家每月耗費水電瓦斯竟多出一般美國家庭二、三十倍。美國民主政治的金權與低效，其實早暴露在世人面前，川普的粗鄙言行，只是讓真相呈現得更難堪而已。

從這角度看，不管你對阿拉斯加會談評價如何，以平視說法正式拉開兩個大國競爭序幕，很難說太過，更早於此，歐洲盟友不也明白表示不再唯美是從。也許更該追問，平視之後，中國大陸的目標是什麼。迄今我最由衷贊同的，是其外交部發言人華春瑩說的一句話：中國的目標從來不是超越美國，而是「成為更好的中國」。

只是我不相信，這個目標僅靠不斷重申禁止外人干預內政，或在幾年內完成國家統一，就可達成。從改革開放到現在，中共領導下的初階社會主義，確實在基建、脫貧和抗疫上取得卓越成就，市場經濟和法律制度也有亮眼成績。如何在這個基礎上規劃更好的中國，需要的勇氣和智慧恐怕不會小於40年前寓革命於改革的拐點。

我認為面對人民共和國的憲法定性，即使專政的共產黨也不能不仰視人民整體，當市場經濟已可和全世界接軌時，為什麼還不能確保人民最最基本的人身自由，包括不會憑空消失的正當程序保障？為什麼還不能容忍人民最基本的意見自由，宗教自由？

在我看來，美國領導世界的失敗，和社會主義在其歷史上始終缺位有絕對的關係—對多數內陸美國人來說，歐記健保已經是墮入邪道的共產主義。相對於此，有十四億人口的中國，如果不能面對保守主義在中國百年現代化過程的始終缺位，又如何期待變得更好？歐洲國家顯然比這兩強都更能找到價值的平衡點，卻因走不出巴比塔魔咒而無緣承擔更大的責任。這是面對世界大勢不能不看到的結構問題，但也正是所有追求更好中國的中國人應該看到並努力抓住的契機。

再回頭省思，我們在台灣 能否及如何平視這個全新的世界，受到考驗的程度竟不小於大陸。中華民國憲法增修條文宣示的國家目標就是通過兩岸交流競爭建構一個更好的中國，而台灣絕對有條件在中國的蠶變過程扮演雅典角色。但這幾年發展，我看到的卻是一個不知道怎麼平視世界的後殖民小國。不信你看政府是怎樣和網民唱和俯視世衛組織非裔秘書長，又在仰視白宮易主並重返世衛後，悄然噤聲。

幾天前網上風傳馬來西亞外長希沙慕丁記者會上公開向大陸外長王毅表態：「你永遠是我的大哥！」當成可恥的笑話，完全忘了一年半前日本交流協會台北事務所代表沼田幹夫卸任，台外交部長直接把「我最敬愛的大哥哥」印刻在致贈的紀念牌上。

接下來要看的就是，在無條件開放萊豬進口後，亞洲最堅定反核的台灣要怎樣面對日本放送的核食和核廢水：繼續仰視？

（作者為台灣政治大學講座教授，原文刊載於聯合報）