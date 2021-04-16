我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美達接種2億劑疫苗里程碑 1/4民眾打完 40%至少注射1劑

拜登簽署緊急決定 加快難民入美 下個月前提高限額

日2年後排核廢水 模擬擴散…最快1年半影響台灣外海

記者游明煌／基隆報導
日排核廢水，海大模擬擴散速度：最快1年半影響台灣外海。圖：海大提供
日排核廢水，海大模擬擴散速度：最快1年半影響台灣外海。圖：海大提供

日本2年後將把福島第一核電廠2011年發生核災的輻射汙水排放入海，台灣海大海洋環境資訊系師生，以衛星資料計算福島核廢水擴散範圍與速率，所計算的流場模擬動畫，最快只需要1年半的時間就可能向南影響到台灣外海。

依據台灣海洋大學海洋環境資訊系特聘教授何宗儒，與博士生盧靖元應用衛星資料所計算的流場模擬動畫，福島核電廠含氚核廢水若在其廠區（北緯37.3度）外每日連續排放，對台灣附近海域影響的機率約百分之一，最快只需要1年半的時間就可能向南影響到台灣外海。

海大指出，福島核電廠含氚核廢水若於北緯37.3度外每日連續排放，核廢水隨海流移動軌跡的機率密度分布動畫顯示，連續排放一年後，核廢水可以沿黑潮延伸流向東影響到北太平洋中央，連續排放4年後會影響到北美洲西岸，7年後整個北太平洋受影響。

海大說，但實際含氚核廢水擴散情形要依排放位置、氣候及深度綜合評估，才能準確模擬擴散範圍及速率。

日本福島第一核電廠2011年發生核災，10年來持續產生輻射汙水與汙土，至今汙水總量超過124萬公噸，日本決議將把難以善後的輻射汙水排放入海，將於2年後執行。

「北海岸反核行動聯盟」執行長郭慶霖表示，已在國際連署反對，鄰近國家的海洋生態、漁業及觀光旅遊恐首當其衝，北海岸漁民也反彈，還有漁民擔心「多年前曾發生過的秘雕魚事件，會不會再現？」

台灣 日本 觀光

上一則

美日峰會未提台灣？菅義偉：有談到但細節不能說

延伸閱讀

反福島核廢水入海 中召見日本大使提嚴正交涉

反福島核廢水入海 中召見日本大使提嚴正交涉
福島核廢水入海 陳吉仲：台漁民若受損將向日求償

福島核廢水入海 陳吉仲：台漁民若受損將向日求償
福島核廢水入海 台只關切不抗議 藍轟綠遇日腿軟

福島核廢水入海 台只關切不抗議 藍轟綠遇日腿軟
快看世界／福島核電站排核廢水惹議：真的安全嗎？

快看世界／福島核電站排核廢水惹議：真的安全嗎？

熱門新聞

蔡英文總統。（記者黃仲裕／攝影）

美媒：HFX論壇欲頒「馬侃獎」給蔡英文 加國揚言撤贊助

2021-04-12 01:44
衛福部嘉南療養院副院長歐陽文貞，被媒體選為百大名醫。（取材自臉書）

倫理委員爆不倫…百大名醫偷情女教授 逼23年元配離婚

2021-04-14 02:23
在太魯閣號中罹難的法籍男子，家人15日在巴黎的天主教堂為他舉行告別式，現場有他生前與女友在台灣的漫畫。圖/讀者提供

太魯閣號罹難法籍男 告別式上求婚戒指令人落淚

2021-04-15 11:44
一名媽媽在臉書「報怨公社」裡表示有國小5年級女學生約自己同年的兒子進入約炮社團。(取材自報怨公社)

11歲女童約男同學加入約炮社團 家長崩潰：世界怎麼了

2021-04-07 02:15
台積電創辦人張忠謀（左）與聯電榮譽董事長曹興誠（右）在去年底竹科四十周年國際論壇上互相握手致意，被視為是「世紀破冰」；但台積電與聯電的競爭仍是進行式。本報資料照片

三星聯電結盟 反制台積索尼

2021-04-12 15:40
釣魚台群島空照圖。（路透）

學者：美日遏中 釣島危機一觸即發…恐波及台灣

2021-04-10 21:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
印州FedEx爆槍案 至少8死5傷 槍手已自盡

印州FedEx爆槍案 至少8死5傷 槍手已自盡
麵條這樣煮…專家揭「不要水滾才下鍋」：夠勁又滑順

麵條這樣煮…專家揭「不要水滾才下鍋」：夠勁又滑順
好想去報到 佛心執行長給員工起薪7萬元 6年後曝現況

好想去報到 佛心執行長給員工起薪7萬元 6年後曝現況
拜登政府若豁免5萬元學貸 3600萬人將不再背債

拜登政府若豁免5萬元學貸 3600萬人將不再背債
中國允許美接種疫苗者赴中 須提N蛋白IgM抗體檢測報告

中國允許美接種疫苗者赴中 須提N蛋白IgM抗體檢測報告