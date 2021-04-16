日2年後排核廢水 模擬擴散…最快1年半影響台灣外海

日排核廢水，海大模擬擴散速度：最快1年半影響台灣外海。圖：海大提供

日本 2年後將把福島第一核電廠2011年發生核災的輻射汙水排放入海，台灣 海大海洋環境資訊系師生，以衛星資料計算福島核廢水擴散範圍與速率，所計算的流場模擬動畫，最快只需要1年半的時間就可能向南影響到台灣外海。

依據台灣海洋大學海洋環境資訊系特聘教授何宗儒，與博士生盧靖元應用衛星資料所計算的流場模擬動畫，福島核電廠含氚核廢水若在其廠區（北緯37.3度）外每日連續排放，對台灣附近海域影響的機率約百分之一，最快只需要1年半的時間就可能向南影響到台灣外海。

海大指出，福島核電廠含氚核廢水若於北緯37.3度外每日連續排放，核廢水隨海流移動軌跡的機率密度分布動畫顯示，連續排放一年後，核廢水可以沿黑潮延伸流向東影響到北太平洋中央，連續排放4年後會影響到北美洲西岸，7年後整個北太平洋受影響。

海大說，但實際含氚核廢水擴散情形要依排放位置、氣候及深度綜合評估，才能準確模擬擴散範圍及速率。

日本福島第一核電廠2011年發生核災，10年來持續產生輻射汙水與汙土，至今汙水總量超過124萬公噸，日本決議將把難以善後的輻射汙水排放入海，將於2年後執行。

「北海岸反核行動聯盟」執行長郭慶霖表示，已在國際連署反對，鄰近國家的海洋生態、漁業及觀光 旅遊恐首當其衝，北海岸漁民也反彈，還有漁民擔心「多年前曾發生過的秘雕魚事件，會不會再現？」