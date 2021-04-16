關注台海風險 美團離台前會5藍綠學者

美國前聯邦參議員陶德訪問團結束訪台行程，16日上午由松山機場搭乘灣流專機返美。（中央社）

美國 前聯邦參議員陶德等人來台訪問，16日中午結束行程搭機返美，陶德等人返美前特地會見五位代表藍綠陣營的學者；與會者透露，美方想了解兩岸間存在的軍事風險，還透露未來會有更多人訪台，持續與台灣 保持暢通的交流管道。

據了解，出席會面者包括國防部前部長楊念祖、外交部前部長田弘茂、國防安全研究院執行長林成蔚、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正及遠景基金會執行長賴怡忠，兼顧藍綠色彩。黃介正表示，雙邊就彼此關切議題廣泛交換意見。

與會人士指出，美方會前有特別交代，且基於台美互信，不便轉述談論細節，雙方廣泛交換意見，大多聚焦兩岸情勢、區域穩定等議題，美方大多在聆聽，咸少發表主觀意見。

據指出，美方想了解的題目，包括如何看待兩岸間存在的軍事風險、對未來台海局勢可能的發展走向評估，以及美方目前和台灣針對區域穩定議題的雙邊交流，有哪些能再進一步的層面等。美方也說明，此行與台灣官方高層、國會議員、學者交換意見，目的在更全方位了解台灣社會如何看待兩岸關係與美國所扮演的角色，這些意見有助於美國未來在涉及兩岸議題的相關決策。

陶德15日與朝野立委會晤，國民黨 立委蔣萬安16日說，會中美方關切國民黨對九二共識的目前立場，他當場表示，九二共識不是一國兩制，國民黨也堅決反對一國兩制，九二共識確實存在過，也是過去兩岸交流基礎；但若九二共識現在不再被多數民眾接受，國民黨內也一直在討論提出新的具體可行論述。

美國在台協會（ＡＩＴ）一周前曾邀約國民黨立委林為洲出席，林為洲說，ＡＩＴ當時沒說是陶德來訪，「不禮貌，沒有事先講」，且他是反萊豬公投領銜人，擔心美方要來摸頭談萊豬，因此第一時間婉拒見面。