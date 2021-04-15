陶德率團會台立委 藍綠論戰九二共識

美國前聯邦參議員陶德（左一）與前副國務卿史坦伯格（左二）訪問團。(記者蘇健忠／攝影)

美國 前參議員陶德率領訪問團昨天特別與朝野六位立委會談，美訪團第一個問題就是問「國民黨 目前對九二共識的立場是什麼？」藍委強調，國民黨政策還是九二共識，不會改變其立場，民進黨立委強調，九二共識是與主流民意脫節的，朝野立委在美國訪賓面前各自表述，「九二共識」論戰就占了會談時間的一半。

這場在台北萬豪酒店的不公開會談進行約一個小時，有擺名牌和桌子，是正式的對話，過程中陶德等多在發問，少有評論，與會者有民進黨立委王定宇與羅致政，國民黨立委陳以信與蔣萬安，還有民眾黨立委高虹安及無黨籍立委林昶佐。

問：國民黨對九二共識立場

據了解，美訪團提三大問題，依序是：一、國民黨目前對九二共識立場是什麼？二、立委認為，目前台灣 民眾、特別是年輕人對兩岸問題的看法，對台海發生危機可能性有多高的認知為何？三、立委認為美國與台灣最重要的議題是什麼？

據轉述，陶德在開場提到，這個時間點，日本首相在美國、美國氣候特使在中國大陸，他們這團則在台灣，是很有意思的安排。史坦伯格說，看到不同政黨的立委和他們見面，不同政黨來來去去輪替，但從跨黨派可見證台灣是民主國家。

問：台灣年輕人對美國想法

美訪團第一個問題就是問：「國民黨目前對九二共識的立場是什麼？」國民黨立委說，國民黨政策還是九二共識，不會改變其立場，國民黨認為的九二共識不等於一國兩制，也不接受一國兩制。民進黨立委當場指九二共識與台灣主流民意脫節，朝野立委為九二共識內涵幾輪爭鋒，國民黨立委最後強調，蔡總統日前調整國安團隊，新任陸委會主委邱太三也承認一九九二年兩岸會談的「歷史事實」，說明兩岸當時有共同的認知與諒解。國民黨立委提醒美訪團，兩岸要對話、交流，前提是要有共同的政治基礎，美方應關切蔡政府是否在九二共識論述做出調整。

陶德接著問到，台灣年輕人對美國想法，國民黨立委說，台灣年輕人不懂美國、不懂中國大陸，也不怕兩岸之間衝突，但又不想當兵；民進黨立委羅致政說，國民黨顯然不太了解台灣年輕人，年輕人很關心國際，尤其蔡英文當選連任，一方面就是年輕人支持，另方面就是對中國大陸投反對票，台灣年輕人也關心香港發展，誰說年輕人不知道國際事務？

問：美台關係課題是什麼

陶德再問到，美台關係重要課題是什麼，羅致政說，美台都是民主國家，面臨威權國家很大挑戰，就是所謂的影響力作戰，包括滲透和認知作戰等，希望一起來合作，對抗威權國家的勢力滲透。高虹安表示，她與美方針對當前中美科技戰、供應鏈重組、中國對台技術竊取及人才挖角、美國製造和全球半導體產業趨勢交換意見，也向美方表達期待台灣能繼續和美國以及所有國際夥伴攜手，繼續拓展在全球半導體領域重要地位。

林昶佐表示，除了區域安全，雙方也針對人權及氣候議題交換意見，美方也很關注台灣對於婚姻平權及原住民議題的處理模式。