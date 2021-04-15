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台國防部長 陪同蔡英文接見美特使團

記者洪哲政／台北報導
台國防部副部長張哲平答詢時證實，國防部長邱國正上午陪同蔡英文總統接見代表拜登總統的美國友人訪團。圖/本報系資料照
台國防部副部長張哲平答詢時證實，國防部長邱國正上午陪同蔡英文總統接見代表拜登總統的美國友人訪團。圖/本報系資料照

美國特使團昨日訪台，15日由蔡英文總統接見，原應在立法院外交及國防委員會報告並備質詢的國防部長邱國正，今天在立法院以參與總統府「專案會議」為由請假獲准。據了解，邱國正上午前往總統府參加與美國特使團的會談。國防部副部長張哲平答詢時也證實，邱國正上午陪同蔡總統接見代表拜登總統的美國友人訪團。

立法院外交及國防委員會上午邀請邱國正率官員報告「國軍軍事教育制度提升與人員素質精進作法」，邱國正報告後，隨即請假前往總統府參加專案會議，由張哲平備詢。准假的國民黨召委廖婉汝席間曾表示，邱國正是去參加大家都知道的「那個那個」。

而據知情立委透露，邱國正請假書面事由是參加「專案會議」，事實上是前往總統府參加與美國特使團的會談，因此准假。

國民黨立委吳斯懷質詢表示，今天邱國正請假，是因為陪同蔡總統接見代表拜登總統的美國友人訪團嗎？國防部副部長張哲平表示：是的。

吳斯懷表示，會不會這三位成員，我們查一查，離開公職以後，與美國幾大軍火商關係或智庫顧問，是否有關係？會否過一陣子我們就會有軍備要買？前國防部長嚴德發公開表示，不是美國人要我買什麼就買什麼；去年川普政府時期，美國高官來了後，我國即開放萊豬、軍購不斷加碼，年度預算沒有的軍購案，都承諾要買，先搞定軍購再編預算，希望邱部長能拿出腰骨，不是美方說什麼我們就要買什麼，大家拭目以待。備詢的張哲平允諾轉達。

美國 國防部 拜登

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