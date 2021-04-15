蔡英文接見美訪團 陶德：受老友拜登請託 重申對美台關係承諾

美國總統拜登欽點老友、前聯邦參議員陶德率團訪台，成員包括兩位前副國務卿阿米塔吉（左二）、史坦伯格及美國國務院東亞局台灣事務協調處長白丹利，蔡總統（右一）今早在府內接見。總統府提供

美國 總統拜登 欽點老友、前聯邦參議員陶德率團訪台，成員包括兩位前副國務卿阿米塔吉、史坦伯格及美國國務院東亞局台灣 事務協調處長白丹利，蔡英文總統15日早在府內接見。蔡英文致詞時，主動提到近來中國頻繁派遣軍艦、軍機在周邊海空域進行軍事活動，改變印太區域現狀，也威脅區域的和平穩定。此外，也提到盼盡快重啟台美TIFA（貿易暨投資架構協定）談判。

蔡英文表示，這是拜登政府上任後第一次派團訪問台灣，展現出台美雙方持續深化的夥伴關係，陶德參議員擁有30年國會資歷，更是拜登依賴信賴的友人，也很高興看到老朋友阿米塔吉、史坦伯格及白丹利，顯示出美國對台灣的支持。

蔡英文說，拜登參選時已經表達要深化與台灣的關係，上任以來，台美關係也持續穩定發展，美國國防部長奧斯丁及國務卿布林肯也多次表達，對台灣的支持堅若磐石。美國國務院上周宣布新的對台交往準則及日前台美簽署海巡工作小組備忘錄，也都展現台美關係的實質進展。

蔡英文也指出，在這波疫情當中，台灣努力守住防線，維持蓬勃經濟活力，也讓台灣成為可信賴的經貿夥伴，尤其在供應鏈安全、5G科技和基礎建設等方面，台美雙方都已經展開更密切的合作，期待儘速重啟TIFA對話和進一步強化雙邊的經貿夥伴關係。這段時間以來，拜登政府在氣候變遷議題上積極展開國際合作，台灣有決心推動減碳和綠能，相信這是台美雙方可以長期合作的重要議題。

蔡英文也強調，藉此機會，感謝拜登政府多次重申台海和平穩定的重要性，近來中國頻繁派遣軍艦、軍機在周邊海空域進行軍事活動，改變印太區域現狀，也威脅區域的和平穩定。台灣作為積極貢獻國際社會的一分子，非常願意與美國等理念相近國家一同守護印太區域穩定，阻止冒進挑釁的行為。另外，國際近年重視的認知戰，台灣在因應假訊息的方面，有相當經驗，期待在打擊假訊息上，台美可以延續合作，與國際夥伴共同分享經驗。最後她再次歡迎大家來到台灣，希望在台美持續努力之下，繼續強化台美關係，創造更豐碩的成果。

陶德致詞時首先感謝蔡總統的接待，並向太魯閣事故的罹難者致上最深切哀悼，他說，許多寶貴生命不幸喪生，他們與台灣為此同樣感到非常悲傷；對於其中有兩位年輕美籍教師的離世，他更是感到非常難過不捨。

陶德說，他是台灣的多年老友，相信阿米塔吉與史坦柏格和他一樣對台灣有相同的感受。

今年是台灣關係法42周年，陶德說，1979年他在眾議院是推動台灣關係法的其中一位議場總監；隨著時間推移，台灣關係法的重要性也日漸彰顯，他可以很有自信大聲說，「現在就是美台關係有史以來最強健牢固的時刻。」美台不但共享深厚經濟聯繫，也同樣堅持民主價值，並且有著至關重要的安全夥伴關係。

陶德表示，就如蔡總統提到，「我們是跨黨派的組合。我們來這邊是應我的老友拜登總統的請託，來重申美國對台美關係的承諾，及美國對台美共享的眾多利益上面的深化雙邊合作的堅持。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點