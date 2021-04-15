我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國涉網攻及干預大選 美將驅逐俄10外交官

美3月零售銷售出現報復性反彈 增幅直逼二位數

蔡英文接見美訪團 陶德：受老友拜登請託 重申對美台關係承諾

記者丘采薇、中央社／台北即時報導
美國總統拜登欽點老友、前聯邦參議員陶德率團訪台，成員包括兩位前副國務卿阿米塔吉（左二）、史坦伯格及美國國務院東亞局台灣事務協調處長白丹利，蔡總統（右一）今早在府內接見。總統府提供
美國總統拜登欽點老友、前聯邦參議員陶德率團訪台，成員包括兩位前副國務卿阿米塔吉（左二）、史坦伯格及美國國務院東亞局台灣事務協調處長白丹利，蔡總統（右一）今早在府內接見。總統府提供

美國總統拜登欽點老友、前聯邦參議員陶德率團訪台，成員包括兩位前副國務卿阿米塔吉、史坦伯格及美國國務院東亞局台灣事務協調處長白丹利，蔡英文總統15日早在府內接見。蔡英文致詞時，主動提到近來中國頻繁派遣軍艦、軍機在周邊海空域進行軍事活動，改變印太區域現狀，也威脅區域的和平穩定。此外，也提到盼盡快重啟台美TIFA（貿易暨投資架構協定）談判。

蔡英文表示，這是拜登政府上任後第一次派團訪問台灣，展現出台美雙方持續深化的夥伴關係，陶德參議員擁有30年國會資歷，更是拜登依賴信賴的友人，也很高興看到老朋友阿米塔吉、史坦伯格及白丹利，顯示出美國對台灣的支持。

蔡英文說，拜登參選時已經表達要深化與台灣的關係，上任以來，台美關係也持續穩定發展，美國國防部長奧斯丁及國務卿布林肯也多次表達，對台灣的支持堅若磐石。美國國務院上周宣布新的對台交往準則及日前台美簽署海巡工作小組備忘錄，也都展現台美關係的實質進展。

蔡英文也指出，在這波疫情當中，台灣努力守住防線，維持蓬勃經濟活力，也讓台灣成為可信賴的經貿夥伴，尤其在供應鏈安全、5G科技和基礎建設等方面，台美雙方都已經展開更密切的合作，期待儘速重啟TIFA對話和進一步強化雙邊的經貿夥伴關係。這段時間以來，拜登政府在氣候變遷議題上積極展開國際合作，台灣有決心推動減碳和綠能，相信這是台美雙方可以長期合作的重要議題。

蔡英文也強調，藉此機會，感謝拜登政府多次重申台海和平穩定的重要性，近來中國頻繁派遣軍艦、軍機在周邊海空域進行軍事活動，改變印太區域現狀，也威脅區域的和平穩定。台灣作為積極貢獻國際社會的一分子，非常願意與美國等理念相近國家一同守護印太區域穩定，阻止冒進挑釁的行為。另外，國際近年重視的認知戰，台灣在因應假訊息的方面，有相當經驗，期待在打擊假訊息上，台美可以延續合作，與國際夥伴共同分享經驗。最後她再次歡迎大家來到台灣，希望在台美持續努力之下，繼續強化台美關係，創造更豐碩的成果。

陶德致詞時首先感謝蔡總統的接待，並向太魯閣事故的罹難者致上最深切哀悼，他說，許多寶貴生命不幸喪生，他們與台灣為此同樣感到非常悲傷；對於其中有兩位年輕美籍教師的離世，他更是感到非常難過不捨。

陶德說，他是台灣的多年老友，相信阿米塔吉與史坦柏格和他一樣對台灣有相同的感受。

今年是台灣關係法42周年，陶德說，1979年他在眾議院是推動台灣關係法的其中一位議場總監；隨著時間推移，台灣關係法的重要性也日漸彰顯，他可以很有自信大聲說，「現在就是美台關係有史以來最強健牢固的時刻。」美台不但共享深厚經濟聯繫，也同樣堅持民主價值，並且有著至關重要的安全夥伴關係。

陶德表示，就如蔡總統提到，「我們是跨黨派的組合。我們來這邊是應我的老友拜登總統的請託，來重申美國對台美關係的承諾，及美國對台美共享的眾多利益上面的深化雙邊合作的堅持。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

台灣 拜登 美國

上一則

台調查局與美方辦線上研討會 打擊洗錢跨境犯罪

延伸閱讀

俄國涉網攻及干預大選 美將驅逐俄10外交官

俄國涉網攻及干預大選 美將驅逐俄10外交官
撤軍阿富汗／華爾街日報：拜登集中力量對抗中俄

撤軍阿富汗／華爾街日報：拜登集中力量對抗中俄
回家了…撤軍阿富汗 拜登：不會把責任交給第5位總統

回家了…撤軍阿富汗 拜登：不會把責任交給第5位總統
拜登老友訪台 北京：官方非官方 騙人幌子

拜登老友訪台 北京：官方非官方 騙人幌子

熱門新聞

蔡英文總統。（記者黃仲裕／攝影）

美媒：HFX論壇欲頒「馬侃獎」給蔡英文 加國揚言撤贊助

2021-04-12 01:44
一名媽媽在臉書「報怨公社」裡表示有國小5年級女學生約自己同年的兒子進入約炮社團。(取材自報怨公社)

11歲女童約男同學加入約炮社團 家長崩潰：世界怎麼了

2021-04-07 02:15
錢復和蔣經國(左二)1972年的合影。(記者陳宛茜／翻攝)

錢復：蔣經國自認「一生一無可取」 曾拒美國學者寫傳

2021-04-08 16:02
台積電創辦人張忠謀（左）與聯電榮譽董事長曹興誠（右）在去年底竹科四十周年國際論壇上互相握手致意，被視為是「世紀破冰」；但台積電與聯電的競爭仍是進行式。本報資料照片

三星聯電結盟 反制台積索尼

2021-04-12 15:40
釣魚台群島空照圖。（路透）

學者：美日遏中 釣島危機一觸即發…恐波及台灣

2021-04-10 21:58
侵入台灣防空識別區的共機架次再創今年新高，25架共機快慢機隊，今天闖入台灣西南防空識別區。圖/台空軍司令部

25架共機今闖台西南防空識別區 殲16出海數量創新高

2021-04-12 09:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
南加華人母女被殺案 19歲兇嫌被捕

南加華人母女被殺案 19歲兇嫌被捕
IRS今發最後一批1400元紓困支票

IRS今發最後一批1400元紓困支票
快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷

快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷
曾造美國史上最大龐氏騙局 馬多夫獄中去世

曾造美國史上最大龐氏騙局 馬多夫獄中去世
楊安澤反仇恨亞裔、支持警方言論 參加示威遊行被驅趕

楊安澤反仇恨亞裔、支持警方言論 參加示威遊行被驅趕