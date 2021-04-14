我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科技抵銷金融漲勢 股指觸新高後拉回

誤拔手槍射殺非裔 明州女警遭控二級過失殺人罪

陶德率團抵台 表明美對台及民主承諾

記者張文馨、徐偉真、丘采薇、呂佳蓉／連線報導
美國前參議員陶德（左起）、前副國務卿史坦伯格及阿米塔吉，14日搭乘專機抵台，外交部長吳釗燮及美國在台協會（AIT）處長酈英傑，在松山機場迎接。圖／外交部提供
美國前參議員陶德（左起）、前副國務卿史坦伯格及阿米塔吉，14日搭乘專機抵台，外交部長吳釗燮及美國在台協會（AIT）處長酈英傑，在松山機場迎接。圖／外交部提供

美國總統拜登以紀念「台灣關係法」42周年為名，派前聯邦參議員陶德（Chris Dodd），率兩黨兩位前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）和史坦伯格（James Steinberg）組成非官方代表團，搭專機於14日下午抵達台北松山機場，國務院東亞局台灣協調處長白丹利（Dan Biers）隨行；陶德一行將會晤蔡英文總統等政府官員。

美方3月初即通知台灣

此外，美國氣候特使柯瑞14日抵達上海，與負責氣候和外交政策的中國高級官員舉行為期3天的會晤。柯瑞是拜登上任以來，首位訪問中國的美方高級官員。

拜登政府選在此時派友人訪台，被視為是對中政策上的審慎考量，陶德將為拜登帶什麼訊息給蔡政府，也備受關注。

知情人士指出，美方3月初即通知台灣，拜登欲派遣陶德赴台，傳達拜登對台灣的長久友誼，並祝賀台灣關係法42周年；受疫情限制，由美方安排專機。

表明美對台及民主承諾

拜登政府上任不到3個月，就派老友陶德專程訪台，白宮官員表示，訪問團將與台灣資深官員會面，這是遵循美國政府派遣高層且非官方代表訪台的長期跨黨派傳統；3位代表團成員均為台灣長期友人且是拜登密友，這是美國發出的一個重要訊號，表明美國對台灣及其民主的承諾。

拜登政府資深官員表示，美國與印太盟友站在一起，共同促進其共享的繁榮、安全與價值，包括深化美台關係。

陶德一行人搭乘行政專機，14日下午約3點降落台北松山機場，外交部長吳釗燮及美國在台協會（AIT）處長酈英傑都前往接機。

蔡15日見訪問團、官邸設宴

總統府發言人張惇涵表示，蔡總統代表我國政府及人民，竭誠歡迎訪問團來台，並向拜登及美國政府對台灣的支持表達誠摯感謝之意。蔡總統15日上午10時於總統府接見訪問團，15日晚於官邸設宴接待。訪團在台期間將拜會行政院長蘇貞昌，並接受外交部長吳釗燮午宴，就各項重要議題交換意見。

中方對美提出嚴正交涉

中國外交部發言人趙立堅表示，中國反對任何形式的美台官方往來，已對美國政府派員赴台活動向美方提出嚴正交涉。

外交部表示，陶德和拜登交情深厚，曾在1979年「台灣關係法」立法過程扮演重要角色；阿米塔吉及史坦伯格則分別在小布希總統及歐巴馬總統任內擔任副國務卿，受到華府政策界敬重，近年均多次訪台。 

陶德、史坦伯格、阿米塔吉訪團行程 製表／徐偉真
陶德、史坦伯格、阿米塔吉訪團行程 製表／徐偉真

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

台灣關係法 拜登 美國

上一則

台積電南科跳電 損逾3500萬美元

延伸閱讀

一洲焦點／拜登猛打台灣牌的中國政策

一洲焦點／拜登猛打台灣牌的中國政策
上任後首次 波洛西邀請拜登28日赴國會演說

上任後首次 波洛西邀請拜登28日赴國會演說

拜登派團抵台 中國15日海峽實彈操演 國防部：嚴密掌握

拜登派團抵台 中國15日海峽實彈操演 國防部：嚴密掌握
拜登老友陶德訪問團抵台 將展開為期三天訪問

拜登老友陶德訪問團抵台 將展開為期三天訪問

熱門新聞

蔡英文總統。（記者黃仲裕／攝影）

美媒：HFX論壇欲頒「馬侃獎」給蔡英文 加國揚言撤贊助

2021-04-12 01:44
一名媽媽在臉書「報怨公社」裡表示有國小5年級女學生約自己同年的兒子進入約炮社團。(取材自報怨公社)

11歲女童約男同學加入約炮社團 家長崩潰：世界怎麼了

2021-04-07 02:15
錢復和蔣經國(左二)1972年的合影。(記者陳宛茜／翻攝)

錢復：蔣經國自認「一生一無可取」 曾拒美國學者寫傳

2021-04-08 16:02
台積電創辦人張忠謀（左）與聯電榮譽董事長曹興誠（右）在去年底竹科四十周年國際論壇上互相握手致意，被視為是「世紀破冰」；但台積電與聯電的競爭仍是進行式。本報資料照片

三星聯電結盟 反制台積索尼

2021-04-12 15:40
釣魚台群島空照圖。（路透）

學者：美日遏中 釣島危機一觸即發…恐波及台灣

2021-04-10 21:58
侵入台灣防空識別區的共機架次再創今年新高，25架共機快慢機隊，今天闖入台灣西南防空識別區。圖/台空軍司令部

25架共機今闖台西南防空識別區 殲16出海數量創新高

2021-04-12 09:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打

美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打
家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金

家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金
狂被傳懷第4胎 張柏芝自揭真相：我現在承認了…

狂被傳懷第4胎 張柏芝自揭真相：我現在承認了…
美確診續升 東北、上中西部最慘 專家歸咎3原因

美確診續升 東北、上中西部最慘 專家歸咎3原因
拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見

拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見