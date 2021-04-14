陶德率團抵台 表明美對台及民主承諾

美國前參議員陶德（左起）、前副國務卿史坦伯格及阿米塔吉，14日搭乘專機抵台，外交部長吳釗燮及美國在台協會（AIT）處長酈英傑，在松山機場迎接。圖／外交部提供

美國 總統拜登 以紀念「台灣關係法 」42周年為名，派前聯邦參議員陶德（Chris Dodd），率兩黨兩位前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）和史坦伯格（James Steinberg）組成非官方代表團，搭專機於14日下午抵達台北松山機場，國務院東亞局台灣協調處長白丹利（Dan Biers）隨行；陶德一行將會晤蔡英文總統等政府官員。

美方3月初即通知台灣

此外，美國氣候特使柯瑞14日抵達上海，與負責氣候和外交政策的中國高級官員舉行為期3天的會晤。柯瑞是拜登上任以來，首位訪問中國的美方高級官員。

拜登政府選在此時派友人訪台，被視為是對中政策上的審慎考量，陶德將為拜登帶什麼訊息給蔡政府，也備受關注。

知情人士指出，美方3月初即通知台灣，拜登欲派遣陶德赴台，傳達拜登對台灣的長久友誼，並祝賀台灣關係法42周年；受疫情限制，由美方安排專機。

表明美對台及民主承諾

拜登政府上任不到3個月，就派老友陶德專程訪台，白宮官員表示，訪問團將與台灣資深官員會面，這是遵循美國政府派遣高層且非官方代表訪台的長期跨黨派傳統；3位代表團成員均為台灣長期友人且是拜登密友，這是美國發出的一個重要訊號，表明美國對台灣及其民主的承諾。

拜登政府資深官員表示，美國與印太盟友站在一起，共同促進其共享的繁榮、安全與價值，包括深化美台關係。

陶德一行人搭乘行政專機，14日下午約3點降落台北松山機場，外交部長吳釗燮及美國在台協會（AIT）處長酈英傑都前往接機。

蔡15日見訪問團、官邸設宴

總統府發言人張惇涵表示，蔡總統代表我國政府及人民，竭誠歡迎訪問團來台，並向拜登及美國政府對台灣的支持表達誠摯感謝之意。蔡總統15日上午10時於總統府接見訪問團，15日晚於官邸設宴接待。訪團在台期間將拜會行政院長蘇貞昌，並接受外交部長吳釗燮午宴，就各項重要議題交換意見。

中方對美提出嚴正交涉

中國外交部發言人趙立堅表示，中國反對任何形式的美台官方往來，已對美國政府派員赴台活動向美方提出嚴正交涉。

外交部表示，陶德和拜登交情深厚，曾在1979年「台灣關係法」立法過程扮演重要角色；阿米塔吉及史坦伯格則分別在小布希總統及歐巴馬總統任內擔任副國務卿，受到華府政策界敬重，近年均多次訪台。

陶德、史坦伯格、阿米塔吉訪團行程 製表／徐偉真

影片來源：世界新聞網 一洲焦點