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「再見失誤」招歧視謾罵 台旅美棒球選手張育成反擊

編譯柯立偉／綜合14日電
張育成面對歧視言論，推文表示：「請正確善用言論自由。我接受任何指教，不論正面鼓勵或負面批評，但絕對不接受種族歧視言論！」並且標註「停止仇恨亞裔」標籤。(取自推特)
張育成面對歧視言論，推文表示：「請正確善用言論自由。我接受任何指教，不論正面鼓勵或負面批評，但絕對不接受種族歧視言論！」並且標註「停止仇恨亞裔」標籤。(取自推特)

現效力於職棒克利夫蘭印地安人隊(Cleveland Indians)的台灣旅美棒球選手張育成(Yu-Cheng Chang)，周一在出戰白襪隊時(Chicago White Sox)，九局下半出現失誤，導致印地安人隊輸球，而張育成也成了球迷洩憤的對象，甚至受到種族歧視言語的攻擊；張育成推文反擊，稱接受任何批評，但絕不接受種族歧視的言論。

這場比賽白襪隊在一二壘有人、一人出局的情形下，威廉斯(Nick Williams)擊出一壘方向滾地球，張育成接到球後傳向二壘出現失誤，讓白襪隊突破僵局，最終以4：3一分之差，中止印地安人隊四連勝。

由於張育成的「再見失誤」使印地安人隊吃下敗仗，有球迷透過推特以種族歧視言論咒罵張育成，並與新冠病毒掛勾；還有人以亞裔外貌刻板印象批評，稱張育成「瞇瞇眼」(Slanty Eyes)。

對此等種族歧視的言論，張育成推文表示：「請正確善用言論自由。我接受任何指教，不論正面鼓勵或負面批評，但絕對不接受種族歧視言論！」並且標註「停止仇恨亞裔」(StopAsianHate)標籤。

根據反歧視組織「停止歧視亞太裔」(Stop AAPI Hate)的統計，從去年3月19日起至今年2月28日，至少發生3795起針對亞太裔的歧視或仇恨犯罪。最常見的五種歧視樣態分別是言語暴力(68%)、刻意迴避(20%)、肢體衝突(11%)、職場或社會服務歧視(如被拒絕搭公車，8.5%)以及網路霸凌(6.8%)。

張育成此次在推特上收到的種族歧視言論，屬於網路霸凌。

「亞太裔」的範圍涵蓋非常廣，包含人數較多的華裔，也包含人數較少的太平洋島嶼的來美移民。例如北馬里安納群島(Northern Mariana Islands)出生者為美國公民，可自由遷居美國本土，但這些「移民」因被歸為亞太裔而在這波新冠疫情下難逃歧視。

台灣旅美棒球選手張育成因失誤導致印地安人隊輸球，遭受種族歧視言語的攻擊。(Get...
台灣旅美棒球選手張育成因失誤導致印地安人隊輸球，遭受種族歧視言語的攻擊。(Getty Images)

種族歧視 美國公民 亞裔

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