福島核廢水入海 台只關切不抗議 藍轟綠遇日腿軟

日本福島第一核電廠廠區內密密麻麻圓形儲存槽裝了大量核廢水，日本政府決定將這些廢水稀釋後排入海中。（美聯社）

日本 政府宣布兩年後福島第一核電廠廢水排放入海，掀起周遭國家反彈，對台灣 的影響也首當其衝；總統府發言人張惇涵表示，包含外交部、駐日代表處、原能會等相關部門，皆多次向日方表達高度關切之意，藍委則批評，蔡政府無論在排放核汙水、核食進口議題都是「遇到日本就腿軟」。

張惇涵表示，台灣要求日本政府正視各界的多元意見，並提供後續安全處置措施之完整資訊，相關措施亦必須符合國際放射防護委員會（ICRP）建議標準；政府也將持續關注日方與國際原子能總署（IAEA）等後續因應作為。

外交部發言人歐江安表示，日本政府決定最終處理方針後，到開始排放，所需準備時間約2年，外交部將持續向日方表達關切，並密切關注相關動向。台灣駐日代表謝長廷昨在臉書表示，台灣一直都有透過管道向日方表達關切，要求日方重視多元意見，而原子能委員會有表達反對意見，未來代表處仍會繼續密切注意相關動向。

國民黨 表示，核廢水放流入海對海洋環境及生態恐造成負面影響，蔡政府卻輕忽此事的嚴重性，呼籲蔡政府應表達抗議，並有積極的因應措施。

日本政府13日針對福島第一核電廠在311核災後持續產生的含氚核廢水，召開相關部會閣員會議，正式決定福島核廢水稀釋後排入海中，原能總署秘書長葛羅西表示，支持日本將核廢水稀釋後排放入海作法，美國國務院也發表聲明支持日本決定；不過，日本周邊國家都很不滿，台灣原能會「表達遺憾」，南韓政府「強烈反對」，南韓外交部並召見日本駐韓大使表達抗議。

據台北中國時報報導，國民黨立委賴士葆批評，外交部只敢向日本提出嚴正的關切而不是抗議，為何攸關人民健康的重大議題，政府卻如此軟弱？就像美國萊豬進口，絕大多數的民眾都反對，政府卻軟弱無能到不肯標示萊豬，甚至因為疫情緣故，未到當地查場就核准萊豬進口，民眾的健康福祉在政府眼中宛如無物。

國民黨立委李德維也說，民進黨對在野黨、對中國大陸，態度都很強硬，但是對日本，腿就軟掉，更酸駐日代表謝長廷根本是「助日代表」，無論在排放核汙水，甚至日本核食進口等事情，都讓人感覺就是對日本卑躬屈膝。