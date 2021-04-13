台灣AZ疫苗接種 擬再開放下一順位

台北市長柯文哲13日前往台北市立聯合醫院和平院區接種AZ疫苗。記者胡經周／攝影

台灣醫護人員施打AZ疫苗 比率不高，12日起開放2、3類對象接種新冠疫苗，盼提升打氣，但中央流行疫情 指揮中心13日公布最新統計，12日擴大接種的首日，單日接種人數僅1181人，甚至未超越擴大施打對象前、4月9日創下單日接種新高的2577人，指揮中心將觀察近2日接種人數，不排除再開放下一順位對象接種。

國內擴大接種首日，打氣未見起色，指揮中心指出與周一症候群有關。發言人莊人祥說，自上月22日開打以來，每逢周一施打數字都較低，且擴大兩類對象首日預約模式尚在摸索，後續接種人數仍持續觀察。

首批AZ疫苗11.7萬劑開打3周只用了2.5萬劑，第二批19.9萬劑疫苗14日起配送到各縣市合約接種點，由於第二批疫苗效期僅到5月底，莊人祥指出「會盡力提升打氣」。

台大兒童醫院院長、感染科醫師黃立民認為，雖擴大接種首日接種數是指標，但有接種意願者不一定急於首日施打，建議觀察一周，若打氣仍未升溫，可考慮全面開放，以免5月莫德納疫苗進場，排擠到AZ疫苗使用。

13日新增15例不良事件，其中兩人是嚴重不良事件，分別為1男1女，年齡皆為20多歲，女性個案接種後出現發燒、惡心、頭暈、拉肚子等狀況住院，目前已出院；男性則是頭痛、疲倦、注射部位疼痛、嗜睡，目前症狀緩解。

AZ疫苗將開放自費接種，有望最快14日下午由指揮官陳時中宣布確定方案，莊人祥表示，目前自費疫苗費用仍討論中，由於新冠疫苗需接種兩劑，目前傾向打一次就收一次費用，過去兒童常規疫苗的日本腦炎疫苗、小兒麻痺疫苗也曾經歷公費轉為自費，供有出國需求民眾自費施打。

中央流行疫情指揮中心13日宣布新增4例境外移入新冠肺炎 確診病例，都是本國籍男性，分別為40多歲赴孟加拉工作、50多歲長住菲律賓、30多歲赴衣索比亞工作、20多歲留學愛爾蘭。其中菲律賓個案，是因其他醫療需求而搭機返台，持3日內陰性報告入境，直接前往醫院治療其他疾病，確診新冠肺炎，同班機前後排兩名旅客需要居家隔離。