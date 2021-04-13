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台裔矽谷創業家避疫返鄉 可望加速催生下一隻獨角獸

編譯黃淑玲／綜合外電
YouTube共同創辦人陳士駿，是第一位拿到台灣就業金卡的人。聯合報系資料照片
YouTube共同創辦人陳士駿，是第一位拿到台灣就業金卡的人。聯合報系資料照片

金融時報13日報導，多位台裔矽谷創業家因為避疫鮭魚返鄉，無心插柳下，讓台灣的新創事業更具活力。

原本住在美國舊金山灣區的科技創業家徐旭明，去年初為避開新冠疫情，回到台灣，「我們當時想，就是在台灣待幾個星期。」如今一年過去，他人還留在台北，開了一家新公司，輔導並投資台灣的新創事業。

金融時報說，徐旭明是這波返台科技創業潮裡的其中一人。連同YouTube共同創辦人陳士駿、參與Twitter早期投資的吳怡佳等數十位全球科技創業家，都是因為疫情留在台灣，進而試圖協助台灣新創事業更能蓬勃發展。

他們除了指導年輕的台灣創業者、新創孵化者之外，也充任政府部門的顧問，提供如何能使台灣更開放更有動能。有些人到學校教課，有人到學術研究機構找尋創意和人才，把他們推介到國外促成新事業。

金融時報認為，這是台灣千載難逢的機會。台灣擁有全球最大的晶圓代工廠台積電，和最大的電子產品代工廠鴻海，卻一直沒有誕生一個大型的、以軟體為主的新創產業，然而這類產業往往能有比較高的報酬。

台灣為吸引外國人才推出「就業金卡」，方便持外國護照專業人士入台定居、工作。2019年底，金卡發放數不到600張。去年一下子發了近1,300張。總共2,243張金卡持卡人中，科技業有240人。

金融時報認為，科技創業者因避疫聚集台灣，為台灣新創事業帶來絕佳機會。 歐新社
金融時報認為，科技創業者因避疫聚集台灣，為台灣新創事業帶來絕佳機會。 歐新社

台灣 疫情 投資

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