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日要排輻射汙水入海 北海岸漁民憂：秘雕魚會否再現？

記者游明煌／基隆報導
日本將把福島第一核電廠2011年發生核災的輻射汙水排放入海，北海岸漁民也反彈。記者游明煌／攝影
日本將把福島第一核電廠2011年發生核災的輻射汙水排放入海，北海岸漁民也反彈。記者游明煌／攝影

日本將把福島第一核電廠2011年發生核災的輻射汙水排放入海，台灣「北海岸反核行動聯盟」執行長郭慶霖表示，已在國際連署反對，鄰近國家的海洋生態、漁業及觀光旅遊恐首當其衝，北海岸漁民也反彈，還有漁民擔心「多年前曾發生過的秘雕魚事件，會不會再現？」

福島第一核電廠2011年發生核災，10年來持續產生輻射汙水與汙土，至今汙水總量超過124萬公噸，日本決議將把難以善後的輻射汙水排放入海，將於2年後執行。

郭慶霖表示，已在國際參與連署表達反對的立場，這些水含有高低劑量不等的輻射，不管標準如何，排入大海後恐造成全球海洋的災難，會衝擊生態、漁業及觀光，不只台灣會受影響，海水隨著洋流在各地海洋流竄，恐會是全球性的衝擊。

郭慶霖說，日本周遭國家首當其衝，周邊海域發的觀光旅遊的國家，恐怕也都會受到衝擊，核二廠出水口1993年曾發生過秘雕魚事件。金山萬里的漁民也已經有反彈的聲音。有漁民說擔心「多年前曾發生過的秘雕魚會不會再現？」，海水汙染造成海洋生態的危害，恐是長期而且難以回復，希望能阻止日本這樣的災難作為。民間已連署反對，台灣政府也應該透過正式外交管道表達反對。

「日本的洋流會流到台灣海域，輻射的汙水讓漁民害怕，擔心以後捕的魚會不會有問題？」金山一位漁民說。

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