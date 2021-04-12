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三星聯電結盟 反制台積索尼

記者簡永祥、李孟珊／台北報導
台積電創辦人張忠謀（左）與聯電榮譽董事長曹興誠（右）在去年底竹科四十周年國際論壇上互相握手致意，被視為是「世紀破冰」；但台積電與聯電的競爭仍是進行式。本報資料照片
台積電創辦人張忠謀（左）與聯電榮譽董事長曹興誠（右）在去年底竹科四十周年國際論壇上互相握手致意，被視為是「世紀破冰」；但台積電與聯電的競爭仍是進行式。本報資料照片

全球影像感測器龍頭索尼（Sony）與台積電結盟，面臨三星與聯電結盟反制。三星決定擴大釋出手機用影像處理器（ISP）及相關面板驅動晶片（IC）給聯電，並啟動由三星出資買設備、聯電提供廠房並代工營運的全新合作模式，形成台日聯盟對上台韓聯軍的新角力戰。

聯電供應鏈透露，三星為了擴大影像感測器市占，挑戰索尼龍頭地位，計畫出資協助聯電南科P6廠擴產，預計購置400台機台，主要機台包括蝕刻、薄膜、黃光、擴散等設備，以28奈米製程生產影像處理器及面板驅動IC，規畫本季開始動工，2023年量產，目標月產能達2.7萬片。

聯電昨（12）日坦承南科P6廠會有新的營運模式，至於合作對象及投資細節還在協商中，不便透露。

索尼去年正式與台積電締約，首度將過去幾乎未假手他人的影像感測器（CIS）部分關鍵晶片委由台積電代工，由台積電負責相關影像感測模組構裝，再交給索尼做精細影像模組構裝供應手機、車用及各項智慧連結應用領域，這次與聯電合作，三星正式展開反撲。

據了解，三星早在一年多前即將少部分的面板驅動晶片下單給聯電，試試水溫，但對聯電營收占比不大。

近期全球晶片荒，三星代工事業部（LSI）設計部晶片產能在這波缺貨潮中也嚴重短缺，尤其華為受到美國制裁後，三星拿下不少華為的手機市占，同時影像感測器供貨給OPPO、Vivo和小米等也傳捷報，讓三星感到產能不足，決委由目前在28奈米製程有優勢的聯電助陣。

因28奈米屬成熟製程，對近年資本支出控管相當嚴格的聯電來說，如果新增資本支出花在28奈米製程不划算，但是又不願眼睜睜地看著這筆肥單白白飛走。因此擅於財務操作的聯電，提出由三星出資買設備置於在聯電為其打造的南科P6廠，由聯電為其代工生產ISP及相關面板驅動晶片，成為三星搶占全球CIS龍頭的助力。

對三星而言，未來此模式如果能成功，可將更多採成熟製程的晶片委由聯電代工，集團即可把戰力全力集中投入拚戰先進製程。

除此之外，各國擔心將過多資源放於台積電，且台積電產能也塞爆，不少晶片廠擔心可能被台積電拒於門外，而聯電又無法在先進製程提供協助，此時與三星結盟的聯電，可轉介相關需求至三星投片，如此一來，儘管聯電在先進製程上遠遠無法和台積電匹敵，但有了結盟合作模式後，新成型的台韓聯軍，未來在說服台積電客戶將部分訂單轉至三星，恐有一定干擾作用。

台日聯盟vs.台韓聯軍 製表／簡永祥
台日聯盟vs.台韓聯軍 製表／簡永祥

三星 台積電 晶片

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