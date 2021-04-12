美媒：HFX論壇欲頒「馬侃獎」給蔡英文 加國揚言撤贊助

蔡英文總統。（記者黃仲裕／攝影）

美國媒體報導，享有聲譽的哈利 法克斯國際安全論壇有意頒獎給中華民國總統蔡英文，但加拿大 政府作為論壇主要贊助方，擔心激怒中國 ，揚言不再贊助。頒獎計畫似乎暫無進展。台外交部則回應，目前尚未公布得主，若論壇有意頒獎將會是對蔡總統及台灣人民在抗疫及民主的肯定與殊榮，但外交部對結果表示尊重。

美國政治新聞網站Politico報導，總部位於美國華府的哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum）是全球最具聲譽的防衛事務論壇之一，近期卻因打算頒發「馬侃獎」（John McCain Prize）給蔡英文，而捲入加拿大與中國之間的僵局，論壇與加拿大政府的關係也趨於緊張。

●知情者：表彰蔡堅定反對中國施壓

多名熟知內情的消息人士透露，去年底，哈利法克斯論壇主辦單位決定頒發馬侃獎給蔡英文，表彰她堅定反對中國持續施壓的態度。

這個獎是以已故美國聯邦參議員馬侃命名，馬侃遺孀辛蒂（Cindy McCain）是哈利法克斯論壇的董事之一，她對頒獎給蔡英文的決定表示贊成。

這將是哈利法克斯論壇第3度頒發馬侃獎。第一次是於2018年頒給希臘列士波斯島（Lesbos）人民，以表彰他們拯救難民的義舉；第2次是在2019年頒給香港公民示威群眾，嘉勉他們為保有權利、推動民主改革而抗爭。

今年哈利法克斯論壇將於11月在加拿大的諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）舉行。

●論壇副主席：尚未公布得主 蔡是理想人選

根據報導，加拿大官員得知論壇有意頒獎給蔡英文時便明確表示，若這麼做，加拿大政府將不再支持、也不再資助哈利法克斯論壇。論壇尚未決定下一步行動，目前似乎暫時擱置了計畫。

論壇副主席謝波德（Robin Shepherd）在聲明中表示：「哈利法克斯論壇尚未公布2020年馬侃獎公共服務領袖得主。我們期待揭露獎落誰家，考量到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）帶來的挑戰，將在適當時機舉辦發表會。」

他還說：「台灣的蔡總統是備受尊敬的國際領袖，是台灣首位女性總統，也是全球民主的堅定擁護者，她當然是這個獎項的理想人選。此刻，我們沒有其他事項要宣布。」

●美參議員魯比歐 發聲明挺蔡拿獎

美國共和黨籍參議員魯比歐（Marco Rubio）在報導刊出後發布聲明說：「沒有比蔡英文總統更值得獲認可的世界領袖了。蔡總統堅定面對北京的國際霸凌，同時不破壞維繫數十年和平的現狀。全球民主政體都應拒絕讓北京指使我們如何與台灣來往。」

Politico自承與論壇有合作，但未涉入頒獎事宜，負責與論壇往來的員工也未參與報導工作。

哈利法克斯論壇向來能請到眾多舉足輕重的軍事及民間領袖，過去曾在論壇中發表演說的重要人物，包括時任美國國防部長海爾（Chuck Hagel）、美國印太司令部司令戴維森（Phil Davidson）、加拿大防長薩簡（Harjit Sajjan），及以色列、愛沙尼亞、阿富汗、葉門、波蘭、日本等國官員。北大西洋公約組織（NATO ）也是論壇贊助方之一。

●哈利法克斯論壇 號稱反對中國專制

根據官網，哈利法克斯論壇「致力於加強民主國家之間的戰略合作」，號稱對中國專制擴張主義採取批判立場，去年發布的「哈利法克斯民主政體手冊」（The HFX Handbook for Democracies）也強調了「中國造成的重大挑戰」。論壇還向贊助者承諾，所獲資金將用來強化各政府「敢於面對中國的決心」。

現在的問題是，論壇是否會違逆加拿大政府，堅持頒獎給蔡英文。

加拿大政府處境似乎很尷尬。2018年12月，加拿大在美國要求下，逮捕中國華為技術公司財務長孟晚舟，中方也隨即逮捕兩名加拿大人，指控他們有間諜嫌疑。

在加拿大舉辦的這場重要論壇要頒獎給蔡英文，可能惹中國不快，尤其加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）正試圖救援那兩名被關押在中國的國民。

有關加拿大政府是否因論壇打算頒獎給蔡英文而威脅要撤銷贊助，加拿大防長薩簡的發言人不證實也不否認，僅說國防部和加拿大武裝部隊雖有提供財務贊助，卻未涉入論壇的計畫。

薩簡預定明晚出席國會特別委員會，在加中關係議題上提出證詞。

●牽動加中關係 加國在野黨不滿杜魯多政府

Politico詢問加拿大在野的保守黨黨魁歐圖爾（Erin O'Toole）有關杜魯多政府對哈利法克斯論壇有意頒獎給蔡英文一事的態度時，歐圖爾在電郵中回覆道：「很令人失望，但看到杜魯多政府有多願意秘密支持中國共產黨，卻不令人意外。」

他說：「這還引出其他疑問，這個政府另外還做了什麼來暗中支持他們在中國的朋友，而我們被蒙在鼓裡？」

對此，台外交部表示，有媒體報導，哈利法克斯國際安全論壇因加拿大政府壓力，未能將年度馬侃國際領袖獎頒給總統蔡英文，外交部已注意到相關訊息，但目前哈利法克斯國際安全論壇尚未公布「馬侃公共服務領袖獎」得主。

至於台灣與加拿大的雙邊關係，台外交部強調，台加關係友好，是共享民主、法治及人權價值的理念相近國家，加拿大總理杜魯多也公開肯定台灣的民主制度並支持台灣有意義參與國際多邊論壇。