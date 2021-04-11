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用手機典藏 歡迎複製不怕共享 NFT數位藝術登陸台灣

記者陳宛茜／台北報導
蘇富比12日將啟動NFT線上拍賣，用全新形式拍賣數位藝術家Pak系列作品「The Fungible」。圖／蘇富比提供
蘇富比12日將啟動NFT線上拍賣，用全新形式拍賣數位藝術家Pak系列作品「The Fungible」。圖／蘇富比提供

過去富人豪擲千萬購買畫作，掛在家中牆上欣賞還加裝防盜系統。新世代藏家依然豪擲萬金購買數位畫作，卻是放在手機欣賞，不但不擔心畫作被複製，還希望愈多人下載愈好；甚至千人集資共享一幅畫。疫情時代迅速崛起的NFT數位藝術，徹底顛覆了現代人欣賞和收藏畫作的方式，也翻轉了藝術的定義。

NFT(非同質化代幣)指的是一種用於線上遊戲、數位藝術的特殊所有權記錄，買家擁有的是特權而非獨占權，其他網友仍可複製使用作品。3月底，佳士得以19億天價拍出NFT數位藝品「每一天」，轟動全球。上周蘇富比、富藝斯等拍賣公司紛紛宣布加入NFT，台灣也不落人後，5月開展的新藝術博覽會宣布投入NFT，已有藝術家成功賣出畫作。

NFT數位藝術作品和傳統畫作創作概念迥異。富藝斯12日起在官網拍賣加拿大藝術家Mad Dog Jones數位藝術作品「REPLICATOR(複製者)」，此作品每28天會自動生成一件新一代的NFT數位藝術，起拍價為100美元。蘇富比也在12日啟動NFT線上拍賣，用全新形式拍賣數位藝術家Pak系列作品「The Fungible」，藏家可以固定價格，以單枚或多枚形式無限量購入NFT立方體，根據手上的立方體數量獲取NFT代幣。蘇富比宣稱此種創新的拍賣方式，將重新定義作品的「價值」。

新藝術博覽會藝術總監李善單認為，NFT數位藝術呼應新世代使用螢幕的習慣。他指出，網路世代習慣用螢幕看世界， NFT滿足他們用手機、電腦螢幕展示藏品的習慣。在3C時代，連冰箱都有液晶螢幕，畫作展示的方式是在螢幕上顯示，而非掛在牆上。新藝術博覽會月初預展展出NFT畫作，他觀察，購買NFT畫作者多為電子新貴或網路世代，是過去極少踏足傳統藝展的族群。

NFT畫作拍出19億、創下拍賣史上在世畫家成交價第三名的數位藝術家Beeple，在使用NFT拍賣作品前，沒賣出過任何一幅畫。策展人胡朝聖認為，NFT不僅讓數位藝術創作者有機會獲利，也開創新的藝術族群，讓過去不參加藝術活動的3C族，和藝術有了連結。

NFT藝品的擁有權也更符合共享時代的共享經濟。李善單表示，新藝術博覽會其中一幅NFT畫作，是讓1000位買家一人出1000元購買，1000人共享這幅畫作。下載畫作的網友愈多，畫作愈具有影響力。因此，NFT畫作的擁有者，歡迎網友多多分享轉載，打破傳統畫作「原版」和「複製品」的二分概念。

「過去藝術只有王公貴族有能力欣賞，但現代人人可以擁有藝術。」胡朝聖認為，美感經驗會隨人們的生活方式改變；故宮等國家級博物館不斷開放館藏數位版供民眾下載使用，其概念其實也類似NFT。他認為，NFT並不會取代實體畫作，「就像網路族也需要走入真實世界」，它提供另一種欣賞和典藏畫作的方式，讓更多人跟藝術連結。

網路世代習慣用手機展示收藏，NFT數位藝術因此崛起。記者陳宛茜／攝影
網路世代習慣用手機展示收藏，NFT數位藝術因此崛起。記者陳宛茜／攝影
富藝斯宣布在官網拍賣加拿大藝術家Mad Dog Jones數位藝術作品「REPL...
富藝斯宣布在官網拍賣加拿大藝術家Mad Dog Jones數位藝術作品「REPLICATOR(複製者)」，此作品每28天會自動生成一件新一代的NFT數位藝術，起拍價為100美元。圖／富藝斯提供
新藝術博覽會藝術總監李善單展示採用NFT拍賣的數位畫作。記者陳宛茜／攝影
新藝術博覽會藝術總監李善單展示採用NFT拍賣的數位畫作。記者陳宛茜／攝影

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